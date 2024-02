Zendaya et Bad Bunny à la tête du Met Gala 2024

(New York) L’actrice Zendaya et le prince portoricain du rap latino Bad Bunny font partie des co-présidents du prochain gala du Metropolitan Museum le 6 mai, grand rendez-vous mondain de New York, où les vedettes défilent dans des tenues extravagantes, a annoncé jeudi le musée.