Sur le plateau de tournage d’Aquaman 2, un Jason Momoa saoul, déguisé en Johnny Depp (avec les bagues et tout), et demandant le renvoi de Amber Heard.

C’est l’image qu’on se fait à la lecture des notes du thérapeute de l’actrice Amber Heard, le Dr Dawn Hughes. Ces documents, issus du procès pour diffamation très médiatisé entre les acteurs Amber Heard et Johnny Depp, ont fait surface sur Reddit, le mois dernier. Ils ont fait l’objet d’un article, mardi, dans le magasine Variety.

« Jason a dit qu’il voulait que je sois renvoyée, peut-on lire sur les notes, écrites à la main. Jason saoul – en retard sur le plateau. Habillé comme Johnny. Il avait aussi toutes les bagues. »

PHOTO JOHN NGUYEN, ASSOCIATED PRESS Jason Momoa

Selon une source consultée par Variety, les avocats de Amber Heard se sont opposés à la publication des notes de thérapie lors du procès. Ce sont des amateurs de Johnny Depp qui auraient payé les frais de cour pour qu’ils soient rendus publics, au terme du procès.

Selon ces mêmes notes, Amber Heard ne se serait pas sentie soutenue par le réalisateur du film, James Wan, en raison de la bataille judiciaire avec son ex-mari.

Un porte-parole de DC joint par Variety a affirmé que « Jason Momoa s’est conduit de manière professionnelle tout au long du tournage » et que James Wan « est connu pour traiter les membres de sa distribution et de son équipe avec le plus grand respect ».