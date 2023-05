Deux ans après le tollé provoqué par son film sur le quotidien de personnes autistes, la chanteuse Sia a confié être elle-même atteinte du spectre de l’autisme.

Durant la balado Rob Has a Podcast, l’artiste australienne a affirmé être atteinte du spectre de l’autisme. « J’ai l’impression que pendant 45 ans, je me suis dit : “Je dois aller mettre mon costume d’être humain”. Et ce n’est qu’au cours des deux dernières années que je suis devenu pleinement moi-même », a-t-elle affirmé pendant l’émission.

En 2021, son premier long métrage, Music, s’était attiré des critiques, notamment parce qu’il faisait la promotion de techniques de contention. Des spectateurs considéraient également que le film faisait une caricature de l’autisme. Certains décriaient le fait qu’il mette en vedette Maddie Ziegler, jeune actrice et danseuse neurotypique, plutôt qu’une personne autiste.

Après s’être excusée plusieurs fois sur son compte Twitter, Sia avait fini par fermer son compte et par restreindre les commentaires sous ses publications Instagram.

À l’époque, la chanteuse avait dit avoir été accompagnée durant toute la production du film par deux personnes étant atteintes du spectre de l’autisme.