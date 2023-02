Le chanteur Kanye West, aussi connu sous le nom de Ye, continue de fasciner, pour le meilleur comme le pire. À preuve : la chaîne BBC Music a décidé de lui consacrer un nouveau documentaire ainsi qu’un balado.

Réalisé par le journaliste d’investigation britannique Mobeen Azhar, lauréat d’un BAFTA en 2017, le documentaire suivra notamment Ye au long de sa prochaine campagne pour se faire élire président des États-Unis. Intitulé We Need to Talk about Kanye, le film reviendra sur les moments de gloire, mais aussi les nombreux déboires et controverses qui ont marqué la vie de l’auteur de Donda. Il sera diffusé sur BBC Two.

La baladiffusion The Kanye Story comportera de son côté huit épisodes. Des invités, proches ou non du rappeur, viendront discuter de sa carrière créative et des nombreux débats que ses idées ont engendrés. Les dates de diffusion des deux projets seront dévoilées dans les prochains mois.

À noter : Kanye West figure aussi au sommet d’une liste publiée par le magazine Rolling Stone il y a cinq jours, liste qui recensait les pires albums créés par des grands de la musique. L’album Ye, paru en 2018, coiffe ce palmarès. Selon les rédacteurs du magazine musical, cet album marque le début du « plus grand désastre artistique et effondrement personnel » de l’histoire de la musique populaire.