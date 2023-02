Après avoir remporté le Prix littéraire du Gouverneur général en novembre dernier, les livres jeunesse Trèfle et Cancer ascendant autruche sont de nouveau récompensés. L’album écrit par Nadine Robert et illustré par Qin Leng de même que le roman pour adolescent signé Julie Champagne comptent parmi les huit lauréats des Prix des libraires du Québec, volet jeunesse, dévoilés mardi.

« Je me sentais déjà très honorée parce que l’album avait remporté le prix du Gouverneur général un peu plus tôt. C’est vraiment merveilleux ! » confie Nadine Robert, autrice de Trèfle.

Au terme de deux mois de scrutin, quatre livres d’ici et quatre livres étrangers ont été choisis par l’ensemble des libraires de la province. Les prix, accompagnés d’une bourse de 3000 $ pour les lauréats québécois, ont été remis mardi à la Maison de la culture Maisonneuve lors d’une cérémonie animée par la comédienne et autrice Catherine Trudeau.

« Le Prix des libraires, pour moi, c’est un prix très important parce que je pense vraiment que le succès des livres repose sur le travail de prescription des libraires », poursuit Nadine Robert, qui est également présidente de la maison d’édition Comme des géants.

Quelles ont été ses sources d’inspiration pour créer l’histoire de Trèfle, une fillette vivant dans une forêt luxuriante avec sa très grande famille ? « Dans ce cas-ci, je me suis dit que ce serait intéressant de parler de la prise de décision chez les enfants. Peut-être qu’ils n’ont pas à prendre le même type de décision que nous, les adultes, mais tout de même, je vois chez les enfants des dilemmes, des hésitations », explique-t-elle, en ajoutant avoir puisé dans ses souvenirs d’enfance et dans son amour de la nature pour écrire le récit.

Avec son roman dans lequel on suit la quête d’une adolescente qui tente par tous les moyens de sauver sa mère atteinte du cancer, Julie Champagne a elle aussi réussi l’exploit de décrocher à la fois le Prix littéraire du Gouverneur général et celui des libraires.

Autres gagnants québécois

Dans la catégorie bande dessinée, le troisième tome du Facteur de l’espace a charmé le jury. Les livraisons intergalactiques de Bob, qui prennent désormais vie sur ICI Télé et ICI Tou. tv, permettent au bédéiste Guillaume Perreault de remporter un Prix des libraires pour la deuxième année consécutive. L’an dernier La soupe aux allumettes de Patrice Michaud, livre dont il signe les illustrations, avait été récompensé.

Le facteur de l'espace, tome 3 – La faim du monde, de Guillaume Perreault. Éditions La Pastèque.

Quincaillerie Miville, texte d'Alexandre Côté-Fournier, illustrations de Geneviève Bigué. Éditions La courte échelle.

Trèfle, texte de Nadine Robert, illustrations de Qin Leng. Éditions Comme des géants.

Cancer ascendant autruche, de Julie Champagne. Éditions La courte échelle.







Du côté des titres destinés aux 6 à 11 ans, le roman noir Quincaillerie Miville a retenu l’attention.

Cette histoire d’un spectre meurtrier a émergé dans la tête d’Alexandre Côté-Fournier de façon plutôt étonnante. « Au printemps 2020, j’ai reçu un bottin téléphonique. J’ai trouvé l’objet un peu vétuste. Je me disais : “Ça va servir à appeler qui ? Des gens morts ?” Ça a déclenché l’idée d’avoir un numéro de téléphone qui appelle effectivement un fantôme d’un commerce qui n’existe plus », raconte l’auteur, qui voit cette récompense comme une « grosse reconnaissance ».

Celle qui signe les illustrations de ce roman à faire frémir, Geneviève Bigué, a eu la surprise d’être également nommée dans le volet adulte des Prix des libraires avec sa première bande dessinée, Parfois les lacs brûlent. « On peut dire que 2022-2023, ce sont mes années jusqu’à maintenant. C’est inespéré d’avoir autant d’attention. […] Je suis très émue de tout ça. C’est incroyable ! », confie-t-elle.

Les gagnants du volet adulte seront dévoilés le 11 mai prochain.

Prix hors Québec

Le petit robot de bois et la princesse-bûchette, de Tom Gauld. Éditions Comme des géants.

Sorcières de Brooklyn, de Sophie Escabasse. Éditions Bande d'ados.

Les sœurs Hiver, texte de Jolan Bertrand, illustrations de Tristan Gion. Éditions École des loisirs.

Loveless, d'Alice Osema. Éditions Hachette.







En plus des livres québécois, le Prix des libraires récompense également des œuvres hors Québec. Les lauréats de cette année sont Sorcières de Brooklyn de Sophie Escabasse, dans la catégorie bande dessinée, Le petit robot de bois et la princesse-bûchette de Tom Gauld, chez les 0 à 5 ans, Les sœurs Hiver de Jolan Bertrand et de Tristan Gion, dans la catégorie 6 à 11 ans, et Loveless d’Alice Osema, chez les 12 à 17 ans.