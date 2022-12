Justin Bieber est en colère contre les magasins H&M. Le chanteur accuse l’entreprise suédoise de vendre des vêtements arborant son image sans sa permission.

Sur Instagram, la vedette pop a invité ses fans à ne pas se procurer les différents morceaux à son effigie en vente chez H&M. « C’est une ordure. Je n’ai pas donné mon accord. Ne l’achetez pas », a-t-il écrit.

La collection dénoncée par l’interprète de Sorry et Peaches comprend des t-shirts, des chandails et des sacs sur lesquels apparaît son visage. On trouve aussi des vêtements faisant référence à sa prochaine tournée, qu’il a reportée l’automne dernier en raison de problèmes de santé.

Questionné sur la situation par l’agence de presse Reuters, un porte-parole d’H&M a indiqué que « comme pour tous nos autres produits sous licence et nos partenariats, H&M a suivi les procédures d’approbation appropriées ».

Ce n’est pas la première fois que des vêtements faisant référence à Justin Bieber sont en vente chez H&M. En 2016, les fans pouvaient y acheter des t-shirts et autres produits aux couleurs de la tournée Purpose. Cette collection n’avait toutefois pas été dénoncée par le chanteur canadien.