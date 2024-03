Générations. La famille Sobey et l’art canadien L’histoire canadienne s’expose au MNBAQ

Jusqu’au 12 mai, l’exposition Générations. La famille Sobey et l’art canadien se déploie au Musée national des beaux-arts de Québec (MNBAQ) et permet de voir près de 150 œuvres faisant partie de la collection de la famille Sobey. De Tom Thomson et Alex Coville à Jean Paul Lemieux et Kent Monkman en passant par Paul-Émile Borduas et James Wilson Morrice, l’évènement présente des jalons majeurs de l’histoire de l’art canadien.