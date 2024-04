World Press Photo Le Québécois Charles-Frédérick Ouellet récompensé

Pour la première fois en 25 ans, un photographe québécois fait partie des lauréats du prestigieux concours World Press Photo. Le photographe documentaire Charles-Frédérick Ouellet a été récompensé pour son cliché A Day in the Life of a Quebec Fire Crew, publié dans The Globe and Mail.