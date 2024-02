(Paris) Un pastel inédit de Rosa Bonheur sera mis aux enchères à Paris le 20 mars chez Christie’s pendant le salon du dessin, alors que cette peintre animalière et figure féministe du XIXe siècle sera bientôt incarnée à l’écran par Mélanie Laurent.

Agence France-Presse

Le pastel, réalisé en 1896, après la rencontre de Rosa Bonheur (1822-1899) avec Buffalo Bill lors de l’exposition universelle de 1889, « n’était pas connu et se trouvait dans une collection particulière française depuis plusieurs générations », a expliqué à l’AFP Hélène Rihal, directrice du département des dessins anciens et du XIXe siècle chez Christie’s Paris.

Il a été « acquis initialement par un collectionneur, Albert Soubise, avocat, critique musical et auteur de la fin du XIXe siècle, contemporain de Rosa Bonheur, puis transmis à sa descendance », a précisé l’experte.

Long de 94 cm (sur 57 cm de large, NDLR) et intitulé Étude pour l’Émigration des bisons, c’est « probablement le plus grand dessin qu’on connaisse d’elle, estimé entre 100 000 et 150 000 euros (147 000 et 220 000 $) », selon Mme Rihal.

Il pourrait bien intéresser les musées, « de plus en plus enclins à acheter des œuvres de femmes artistes, notamment aux États-Unis », selon elle.

En 2019, un tableau de Rosa Bonheur représentant aussi des bisons avait été vendu aux enchères 700 000 dollars par la maison américaine Cœur d’Alene Art Auction en Idaho, ajoute la spécialiste.

En 2022, une rétrospective au musée des Beaux-arts de Bordeaux et au musée d’Orsay à Paris, a fait sortir l’artiste de l’oubli dans lequel elle était tombée après avoir probablement été la femme peintre la plus célèbre et la plus vendue de son siècle, tant en France qu’en Angleterre et aux États-Unis, selon les spécialistes.

Rosa Bonheur, plus connue pour les cafés parisiens qui portent son nom et comme icône homosexuelle que pour sa peinture avant cette rétrospective, a passé les 40 dernières années de sa vie au château de By à Thomery, en Seine-et-Marne, dont 30 avec son amie d’enfance Nathalie Micas, également peintre et décédée en 1889.

Un biopic réalisé par l’écrivaine et réalisatrice française Fabienne Berthaud où la peintre doit être incarnée par l’actrice Mélanie Laurent est annoncé pour 2025.