Après Van Gogh – Distorsion et Transformé, OASIS immersion présente Sweet Folie, sa troisième exposition au Palais des congrès.

C’est la première fois que l’organisme spécialisé dans l’art multimédia immersif, fondé en 2020, présente trois expositions simultanément.

Développée en collaboration avec l’agence Colegram, Sweet Folie amène les publics de tous âges au cœur d’un univers loufoque durant 60 minutes. Les créateurs procurent aux participants une expérience interactive à travers un concert d’images et d’effets sonores multiples.

L’exposition, que La Presse a visitée mardi, est divisée en trois galeries. Baptisée Murmures, la première est présentée comme une initiation au monde farfelu qui attend les visiteurs. On y fait la rencontre de Junior, un personnage qui nous accompagnera dans une série de découvertes visuellement impressionnantes.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Expérience immersive Sweet Folie au Palais des congrès

Intitulée Charivari et composée de pièces d’art fantaisiste, la deuxième galerie nous fait entrer dans un faux musée du GIF, un format d’images numériques courant sur l’internet. Enfin, la troisième galerie, Bingo Bango, prend des allures de jeux interactifs par l’entremise de projections.

En entrevue, le président et cofondateur d’OASIS, Denys Lavigne, raconte avoir tenté d’explorer différents univers avec Sweet Folie. Instagram, TikTok, le musée du GIF… Tout y est, en plus des différents effets visuels qu’on observe.

Il y a une émotion assez forte qui se dégage de cette immersion. Denys Lavigne, président et cofondateur d’OASIS

« On arrive à connecter les visiteurs avec des sujets, des univers de façon quand même assez forte, souligne M. Lavigne. Depuis le début, ça nous inspire beaucoup. »

Sweet Folie permet aussi aux artistes de proposer une perspective optimiste. C’est le cas de Vincent Bilodeau, directeur de création et réalisateur d’animation chez Colegram, qui souhaite rendre une création très décomplexée, histoire de rallier le plus de groupes d’âge possible.

« OASIS nous a approché il y a quelque temps pour qu’on crée cette expérience, raconte Vincent Bilodeau. Ils avaient vraiment le mot “déjanté” comme [ligne directrice]. Ils nous ont donné carte blanche pour tout le contenu créatif. »

L’environnement

Après la fin de l’exposition, prévue à l’automne, Denys Lavigne caresse d’autres projets. Un peu comme Sweet Folie, il aimerait continuer de susciter l’émotion du public, mais en exploitant le thème de l’environnement, un sujet très d’actualité.

Le président et cofondateur d’OASIS immersion cherche de quelle façon il peut inspirer le public sur cette question. Aucune date n’est toutefois prévue pour l’aboutissement du projet.

L’exposition Sweet Folie est présentée au Palais des congrès de Montréal.