Musée de la civilisation de Québec

Une exposition écoresponsable pour des lendemains plus verts

Les changements climatiques et leurs conséquences sur l’avenir de la planète sont source d’anxiété chez plusieurs, mais ils peuvent aussi en inspirer d’autres à créer. Miser sur la beauté du monde, tel est l’objectif de l’exposition internationale Pour demain, conçue par le centre Barbican de Londres et coproduite par le Musée de la civilisation de Québec, qui l’accueillera à compter de mercredi et jusqu’au 7 janvier 2024.