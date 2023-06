La Québécoise d’origine iranienne Anahita Norouzi fait partie des cinq artistes canadiens de la courte liste du prix Sobey en arts visuels contemporains.

L’artiste multidisciplinaire, originaire de Téhéran, en Iran, travaille à Montréal depuis 2018 sur une grande variété de matériaux, touchant à la fois à la sculpture, l’installation, la photographie et la vidéo. Son travail s’inspire d’histoires marginalisées et de l’héritage des explorations en botanique et en archéologie.

Les quatre autres finalistes sont Séamus Gallagher, Michèle Pearson Clarke, Kablusiak et Gabrielle L’Hirondelle Hill.

« Les œuvres des cinq finalistes jettent un regard sur de nombreux enjeux urgents de notre époque, notamment les solidarités et la représentation des communautés 2ELGBTQ+, ainsi que sur des enjeux critiques concernant l’expérience diasporique et l’identité canadienne », a souligné Jonathan Shaughnessy, directeur, Initiatives de conservation au MBAC et président du jury du Prix Sobey pour les arts 2023.

Des œuvres des cinq finalistes seront exposées au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), à Ottawa, du 13 octobre au 3 mars prochain. Le gagnant sera annoncé en novembre. C’est l’artiste visuelle de Winnipeg Divya Mehra qui avait remporté le prix de 100 000 $ en 2022.