Le Metropolitan Museum « examinera » l’origine d’œuvres d’art possiblement volées

(New York) Le Metropolitan Museum of Art de New York, l’un des musées les plus prestigieux de la planète, va « examiner » la provenance de certaines de ses d’œuvres d’art possiblement volées et, le cas échéant, les « restituer » aux pays d’origine, a indiqué l’établissement.