Beyoncé fait une entrée fracassante au musée Madame Tussauds de Londres. La statue de la « Queen Bey », comme la surnomment ses admirateurs, a pris la place de la vraie reine, Élisabeth II, dans le musée.

La Presse

Entourée d’autres membres de la famille royale (Harry et Meghan, duc et duchesse du Sussex, ainsi que William et Kate, duc et duchesse de Cambridge), la nouvelle statue représente Beyoncé lors de son passage historique au festival Coachella.

La diva y est vêtue de l’ensemble Balmain (short en jean et chandail jaune à capuchon) qu’elle a porté durant son spectacle Homecoming.

Défenseurs de la monarchie, n’ayez crainte : l’incursion de Beyoncé dans le cercle royal n’a duré qu’une journée et la statue de la reine reprend sa place aujourd’hui même. — Marissa Groguhé