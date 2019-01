Nadia Myre: autochtone conquérante

Nadia Myre rayonne de plus en plus, même au-delà de nos frontières. Exposée en Europe, l'artiste autochtone montréalaise vient d'être choisie pour créer une oeuvre d'art public monumentale à l'entrée Bonaventure. Raison de plus pour aller découvrir son dernier corpus à la galerie Art mûr...

L'étoile de Nadia Myre continue de briller. La protégée de Rhéal Olivier Lanthier et de François St-Jacques, les galeristes d'Art mûr, expose de plus en plus ses oeuvres à l'étranger.

Après les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni, la créatrice algonquine par sa mère fait désormais partie des plus grands artistes contemporains. Par exemple, actuellement, elle présente des éléments de son corpus The Scar Project, dans le cadre de l'exposition Show Me Your Wound, au Dom Museum Wien, en Autriche, à côté d'oeuvres de Joseph Beuys, Lucas Cranach, Louise Bourgeois, Günter Brus, Valie Export, Shōzō Shimamoto ou encore Andres Serrano. Rien de moins...

Dans l'attente

La lauréate du convoité prix Sobey en 2014 a de plus appris récemment qu'elle avait remporté le concours pancanadien sur invitation du Bureau d'art public de Montréal, visant à créer une oeuvre d'art pour un espace gazonné de l'entrée Bonaventure, entre les rues William et Ottawa. Tout près des oeuvres déjà installées du sculpteur catalan Jaume Plensa (Source) et de l'artiste visuel montréalais Michel de Broin (Dendrites).

Intitulée Dans l'attente, l'oeuvre sculpturale de Nadia Myre soulignera la Grande Paix de Montréal, signée en 1701 entre les colonisateurs français et une quarantaine de nations autochtones. Elle consistera en une série de bronzes reproduisant la forme des signatures que les chefs autochtones avaient apposées sur le document de l'alliance historique.