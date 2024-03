Le duo pop Tegan and Sara a publié une lettre ouverte signée par plus de 400 artistes canadiens du monde de la musique, du cinéma et de la littérature, dénonçant des lois adoptées au Canada qu’il qualifie d’« anti-trans ».

La Presse Canadienne

La liste des signataires comprend l’acteur Elliot Page, le chanteur de Great Big Sea, Alan Doyle, l’actrice Elisha Cuthbert, la légende de la musique folk-rock Neil Young, la récente lauréate d’un Grammy Allison Russell et Lois et Bram, de l’ancien trio d’artistes-interprètes pour enfants « Sharon, Lois & Bram ».

Lisa LeBlanc, Alexandra Stréliski, le groupe Karkwa et Béatrice Martin, alias Cœur de pirate, ont également signé la lettre.

La lettre dénonce les politiques proposées par la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, concernant les pronoms pour les enfants de genres divers dans les écoles, ainsi que les nouvelles lignes directrices pour l’hormonothérapie.

Elle indique également que des politiques scolaires similaires en matière de pronoms au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan sont des exemples de lois discriminatoires ciblant les jeunes transgenres.

Selon la lettre, ces politiques présentent un risque évident pour le bien-être mental et physique des personnes transgenres au pays.

Les artistes qui ont signé la lettre, dont la chanteuse Anne Murray, la réalisatrice Deepa Mehta et l’auteur Michael Crummey, se disent opposés à ces « politiques alarmantes et destructrices » et appellent tous les niveaux de gouvernement à y mettre un terme.

La publication de la lettre ouverte coïncide avec la Journée internationale de visibilité transgenre, qui vise à sensibiliser la population à la discrimination à laquelle est confrontée la communauté transgenre.