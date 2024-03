Notre journaliste se balade dans le Grand Montréal pour parler de gens, d’évènements ou de lieux qui font battre le cœur de leur quartier.

Plus de 1000 personnes la visitent chaque jour. Pour ses livres, mais aussi pour sa serre vitrée luxuriante, une perpétuelle source d’émerveillement, surtout en hiver.

La Bibliothèque publique de Westmount fête cette année son 125e anniversaire. Ce fut la première au Québec à l’accès gratuit et financé par les taxes des citoyens.

« C’est rare, les lieux aussi magnifiques où on peut entrer sans même avoir à acheter un café », souligne avec raison sa directrice Anne-Marie Lacombe.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La Bibliothèque publique de Westmount est située dans le parc du même nom, au 4574, rue Sherbrooke Ouest.

La Bibliothèque publique de Westmount est très chère à sa communauté de 7500 membres. Or, nul besoin de vivre dans la ville défusionnée bien nantie pour la fréquenter. « Je dis souvent que nous avons le mot “public” dans notre titre, souligne Anne-Marie Lacombe. Oui, il faut une carte de la bibliothèque pour emprunter des documents, mais nos portes sont ouvertes à tous. »

Pour les résidants de Westmount, l’abonnement à la bibliothèque est gratuit. Sinon, le tarif annuel va de 60 à 160 $ selon l’âge et le statut.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La façade, si bien préservée

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La vue à partir de la salle où on peut lire de nombreux journaux d'ici et d'ailleurs.



Étudiants, télétravailleurs, familles et amoureux de la littérature s’y côtoient. Même Barbada est venue deux fois plutôt qu’une pour l’heure du conte.

Une lignée de femmes directrices

Anne-Marie Lacombe est devenue directrice de la Bibliothèque publique de Westmount en septembre 2022 après avoir été l’adjointe de sa prédécesseure, Julie-Anne Cardella. Auparavant, elle avait travaillé à la bibliothèque de Saint-Lambert et dans celle du Centre-Sud, Père-Ambroise. Elle vante l’importance et le rôle de son lieu de travail, qui est pour elle une vocation.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Anne-Marie Lacombe, directrice de la Bibliothèque publique de Westmount et des évènements communautaires

« Pour le concept d’espace public, la communauté, les différentes clientèles qui se rencontrent… C’est un lieu où tous sont traités de façon égale », fait-elle valoir.

La deuxième directrice de l’histoire de la bibliothèque, Mary Sollace Saxe, est restée en poste 30 ans, de 1901 à 1930. Une féministe avant son temps, mais aussi une avant-gardiste qui a écrit dans les journaux et mené le projet du pavillon pour enfants annexé à la bibliothèque en 1911.

Américaine d’origine, Mary Sollace Saxe militait pour un accès universel à la littérature et à la lecture, en particulier pour les enfants. Elle a publié en 1919 le livre Our Little Quebec Cousin.

PHOTO FOURNIE PAR LA VILLE DE WESTMOUNT L’équipe d’horticulture de la Ville de Westmount prend soin des plantes de la salle vitrée qu’on appelle le Conservatoire. Quant aux serres patrimoniales, elles sont en rénovation.

Si chaque bibliothèque est unique, celle de Westmount l’est particulièrement. On sent l’histoire entre ses murs, et son Conservatoire horticole – serre que l’on peut admirer de plusieurs points de vue grâce à une voûte vitrée – est une véritable oasis.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE De la table avec un casse-tête que tous peuvent avancer à leur guise, on peut admirer le Conservatoire horticole.

De nombreux travaux d’envergure ont été réalisés au fil du temps sur l’édifice d’origine dessiné par l’architecte Robert Findlay. Il y a eu un agrandissement en 1924, l’ajout de la serre en 1927 et la construction d’une annexe en 1959.

En 1995, la Bibliothèque publique de Westmount a connu une véritable métamorphose tout en conservant son cachet d’antan grâce à d’importants travaux orchestrés par l’architecte Peter Rose. Une aire vitrée permet depuis d’admirer le Conservatoire horticole, qui relie de l’intérieur la bibliothèque au centre communautaire Victoria Hall. « La nouvelle section est sans démarcation majeure avec l’architecture néo-Tudor de la partie d’origine », fait observer Anne-Marie Lacombe.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’ancien pavillon pour les enfants construit en 1911 est aujourd’hui une salle de rencontres et de conférences. L’heure du conte s’y fait aussi devant le foyer.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’immeuble est très bien conservé.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les amoureux des plantes peuvent aussi consulter une bibliothèque de semences.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE On trouve 175 000 documents, dont 40 000 en français. Karina Cahill est responsable du développement de la collection francophone.







« Comme à la maison »

À 93 ans, Rachel Phillipson-Levy est une membre de longue date de la bibliothèque, mais aussi l’une des plus fidèles. Elle la fréquente pratiquement chaque jour : même qu’elle n’a même pas besoin de mettre le nez dehors pour s’y rendre puisqu’elle vit dans la résidence pour personnes âgées du Manoir Westmount, connecté au centre communautaire.

« Je passe par la serre qui est magnifique, souligne-t-elle. Même avec mes enfants et mes petits-enfants, je venais toujours à la bibliothèque. Je me sens à la maison ici. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Rachel Phillipson-Levy

« J’aime l’ambiance. C’est calme. Le personnel est très compétent et me connaît bien », poursuit la Française d’origine qui vit à Montréal depuis sept décennies.

Rachel Phillipson-Levy est une grande lectrice depuis l’enfance. « Petite, j’avais une lampe de poche et je lisais sous les draps », raconte-t-elle en se remémorant à quel point les livres de la collection Comtesse de Ségur étaient extraordinaires.

Son dernier coup de cœur ? The Pilot’s Wife, d’Anita Shreve, dévoré en trois jours.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’atrium

Au programme pour le 125e anniversaire

Anne-Marie Lacombe souligne que des travaux en cours au sous-sol permettront la rénovation de la section pour les adolescents et l’aménagement d’un espace voué à la création technologique et artisanale.

Pour les festivités du 125e anniversaire, une fête extérieure est prévue le 9 juin. Le 23 novembre, les heures d’ouverture sont prolongées sur le thème Faites la fête après la fermeture.

Ce qui demeure depuis 125 ans : le Comité de la bibliothèque, dont les candidats sont nommés pour trois ans. Mais aussi la brique rouge, la tourelle cylindrique et les grandes fenêtres de l’édifice historique d’architecture victorienne.

Toutefois, pour reprendre les mots de la mairesse de Westmount, Christina M. Smith, ce sont les abonnés et le personnel qui rendent la bibliothèque si spéciale.