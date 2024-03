L’organisation du Festival d’été de Québec (FEQ) a commencé à vendre ses passes régulières une heure plus tôt que prévu, mercredi, et ce, avant même le dévoilement de sa programmation, soulevant l’ire de nombreux festivaliers qui ont dû quitter le site web du festival bredouille.

« L’engouement sans précédent et le volume croissant de personnes dans la salle d’attente nous a incité à ouvrir la billetterie à 11 h [plutôt qu'à midi] pour s’assurer d’un déroulement le plus fluide possible pour la vente », a indiqué le FEQ sur sa page Facebook.

La vente complète des 105 000 passes régulières s'est terminée à 13h05, selon l'organisation du FEQ. Mais le devancement de la mise en vente, annoncée pour midi, a enflammé la page du festival, qui avait reçu mercredi après-midi plus d’un millier de commentaires de gens, très majoritairement en colère.

« C’est vraiment inconcevable qu’une aussi grande organisation décide de changer l’heure de la vente de billet à la dernière minute comme ça, écrit Chloé Fournier. Nous ajustons nos horaires de travail pour se libérer pour une certaine heure. C’est vraiment un manque de gestion de votre part. »

Il faut savoir qu’il est impossible d’acheter des billets pour voir un seul spectacle, les festivaliers doivent obligatoirement se procurer une passe (à 150 $) pour l’ensemble des spectacles du festival (hormis les zones VIP) pour assister à un show.

« Les revendeurs comme billets. ca vous disent encore une fois merci », a renchéri Philippe Cardinal. « Je pense qu’il faudrait envisager d’autres modèles de vente », a aussi écrit Karoline Boushay. Ou encore : « Je m’étais mis une alarme… tsé pour pas manquer ma shot à midi », a indiqué, non sans ironie, Marjolaine Charland.

Déjà mercredi après-midi, les sites de revente de billets s’en donnaient à cœur joie, proposant des passes à des prix exorbitants. Des billets, affichés par date, sont affichés pour plusieurs centaines de dollars. Sur billets.ca, les passes pour les 11 jours sont offertes en revente entre 190 $ et 575 $. Sur le site Stubhub, des billets sont vendus jusqu’à 1200 $.

Pour le moment, l’organisation du festival, qui avait dévoilé la programmation seulement à midi, s’est contentée de publier un message qui justifie sa décision.

« Nous comprenons votre mécontentement pour ce changement de dernière minute, cette décision était la plus prudente dans les circonstances. Sachez que la vente s’est poursuivie après le dévoilement de programmation, l’intention n’était pas d’obliger les gens à acheter à l’aveugle. »

Le 4 avril à midi, le FEQ doit procéder à la vente des passes VIP – Zone avant-scène Or et Argent, Zone Signature Bell et Jardin Air Canada.