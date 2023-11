Des oh et des bah

Petit retour léger et irrévérencieux sur les hauts et les bas de l’actualité culturelle des sept derniers jours.

Hommage : Stéphane Rousseau remporte l’Halloween

La plus instagrammable des fêtes a encore frappé. Comme toujours, les vedettes américaines ont profité de l’Halloween pour inonder les réseaux sociaux de photos d’elles-mêmes costumées cette semaine. Après être passées entre les mains d’une armée de coiffeurs, maquilleurs et stylistes professionnels, bien entendu. Paris Hilton en Britney Spears, Justin Bieber en Fred Caillou, Edward Norton en David Beckham, Christina Aguilera en Cher, Demi Lovato en Blanche-Neige, Kim Kardashian en Alicia Silverstone dans Clueless, Lizzo en Tina Turner, Drew Barrymore en Bob Ross… La palme du meilleur déguisement de 2023 revient toutefois à Stéphane Rousseau, qui n’a laissé personne indifférent dans Chanteurs masqués, avec son costume (mais surtout ses lobes d’oreilles) de Roxane Bruneau. La principale intéressée a donné son sceau d’approbation au look du comédien et humoriste sur Instagram. « T’es plus Rox Bruneau que je suis Rox Bruneau HAHAHAHAHA », a-t-elle écrit.

Dommage : la patience des téléspectateurs mise à rude épreuve

PHOTO FABIO LOVINO, FOURNIE PAR HBO Jennifer Coolidge et Haley Lu Richardson dans The White Lotus

Les effets de l’interminable grève des acteurs américains s’additionnent depuis des mois. Parlez-en aux professionnels de l’industrie du tournage au Québec, qui manquent de travail, ou encore aux cinéphiles, qui voient les dates de sortie de films repoussées encore et encore (Dune 2 de Denis Villeneuve, qui devait sortir en salle vendredi dernier, prendra l’affiche en mars). Cette semaine, HBO a donné le coup de grâce à plusieurs téléspectateurs en confirmant ce qu’on redoutait : il faudra s’armer de patience (le mot est faible) avant de renouer avec Euphoria, The Last of Us et The White Lotus. Originalement prévues pour 2024, ces suites n’arriveront qu’en 2025. Vivement une résolution de conflit !

En photo : Céline rassure tout le monde

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE CHANTAL MACHABÉE Chantal Machabée et Céline Dion

Le Québec au complet semble avoir poussé un soupir de soulagement en voyant cette photo de Céline Dion et de Chantal Machabée, prise dans le vestiaire du Canadien au T-Mobile Arena des Golden Knights de Vegas, lundi. Après son silence radio des dernières années en raison de problèmes de santé récurrents, la diva de Charlemagne a trouvé un moyen efficace d’apaiser les inquiétudes du public : faire une apparition publique tout sourire, entourée des siens (René-Charles, Eddy et Nelson). De quoi faire taire les sites de potins sensationnalistes qui veulent nous faire croire qu’elle passe ses journées chez elle, recroquevillée en position fœtale.

La citation

PHOTO JOHN RAGEL, NBC, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer et Jennifer Aniston à l’époque de Friends

Elles sont anéanties. C’est un frère qui meurt. James Burrows, réalisateur des premiers épisodes de Friends, à la suite de la mort de Matthew Perry, après avoir parlé à Jennifer Aniston, Courteney Cox et Lisa Kudrow. Le vétéran du petit écran était en entrevue au Today Show de NBC.

Le malaise : les larmes de Marie-Andrée

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Marie-Andrée d’Occupation double Andalousie

Pauvre Marie-Andrée. Pour meubler du temps d’antenne, la production d’Occupation double Andalousie étire depuis maintenant trois semaines une intrigue hyper ténue impliquant l’infirmière clinicienne de Saguenay. Dans n’importe quelle autre saison, le simili triangle amoureux Rebecca–Anthony–Marie-Andrée aurait rapidement été relégué au rang d’anecdote. Mais puisque l’équipe derrière OD Andalousie manque visiblement de matériel divertissant, elle rappelle ad nauseam cette non-affaire, qui trouble visiblement la candidate prompte aux « déliriums ». Résultat : elle fait constamment la baboune et passe son temps à pleurer, ce qui exaspère non seulement ses colocataires, mais aussi l’auditoire. Décidément, OD pique du nez depuis le scandale d’intimidation de 2022.

On veut votre avis

Avec le retour inespéré de Nuit blanche, quelle série décommandée souhaiteriez-vous ressusciter ?

Séparés à la naissance

Déjà sacré révélation de l’année au gala Québec Cinéma pour Le club Vinland en 2021, le jeune acteur québécois Arnaud Vachon (qu’on peut aussi voir dans Les yeux fermés et Comme des têtes pas de poule) a une belle carrière devant lui. Comme Matt Damon du temps de Good Will Hunting. Merci à Johane Lachapelle pour la suggestion !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE L’acteur québécois Arnaud Vachon