Ce ne serait pas Halloween sans un déguisement extravagant de Heidi Klum. Et cette année, le majestueux costume de paon de l’actrice et mannequin a été confectionné par des artisans du Cirque du Soleil.

2000. C’est le nombre d’heures qu’il aura fallu à près d’une trentaine d’artisans du Cirque du Soleil pour créer l’impressionnant costume.

Connue pour ses déguisements d’Halloween démesurés, Heidi Klum a contacté l’entreprise québécoise en septembre avec l’idée d’un paon en tête.

La pression d’impressionner était d’autant plus grande que son déguisement de la dernière année – un ver de terre - avait créé le buzz.

« Il fallait qu’elle se dépasse », résume le guide créatif du Cirque du Soleil, Michel Laprise.

Le résultat est une impressionnante illusion d’optique dans laquelle dix acrobates forment la queue de l’animal et performent même une chorégraphie.

« On voulait faire quelque chose de beau, de vivant. Il y a quelque chose d’émouvant dans le mouvement », explique M. Laprise.

PHOTO FOURNIE PAR LE CIRQUE DU SOLEIL Heidi Klum et son mari Tom Kaulitz, déguisé en œuf.

Rapidement, on a convenu que la mannequin devrait se rendre à Montréal afin d’essayer le costume. Mi-octobre, Heidi Klum est arrivée en catimini en ville.

« Dès qu’elle est arrivée, c’était one of the gang. Elle était vraiment impliquée. Ça a été une grosse journée, et on a beaucoup progressé », raconte Michel Laprise.

Au total, 29 artisans du Cirque du Soleil ont participé au projet, dont la costumière Marie Chantale Vaillancourt (KÀ, Kooza) et les directrices de la création Marie-Hélène Delage et Émilie Grenon-Emiroglou.

Devant les photographes, Heidi Klum était accompagnée de son mari Tom Kaulitz, lui-même déguisé en œuf.

Par le passé, la mannequin a notamment emprunté les traits de Fiona de l’univers de Shrek et de Jessica Rabbit.