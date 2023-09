Six trucs pour profiter de la culture à petit prix

Marie-Josée R. Roy Collaboration spéciale

Les Journées de la culture

Véritable buffet à volonté d’activités culturelles pour les 7 à 77 ans, les Journées de la culture sont le rendez-vous à ne pas rater pour bénéficier d’une foule d’entrées inédites dans une panoplie d’institutions, généralement plus rarement accessibles, d’un peu partout au Québec. En personne ou en ligne, on s’immergera dans la musique, le théâtre, les arts plastiques, la littérature, la danse et autres plaisirs à travers des concepts ludiques. Et ce, sans payer !

Articulées cette année autour du thème « La culture, reflet de toute une collectivité », les Journées ont déjà leur chanson thème 2023, Le grand rendez-vous, une composition à saveur environnementale de Fanny Bloom que celle-ci interprète accompagnée de l’Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de Rafael Payare, dans le cadre de la traditionnelle initiative Une chanson à l’école.

La programmation complète des Journées de la culture sera dévoilée à la mi-septembre.

Les 27es Journées de la culture, du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre

Les webdiffusions

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Le site de l’Office national du film répertorie plus de 600 titres à visionner gratuitement.

Populaires en confinement, les webdiffusions ont perdu du lustre depuis le retour à la normalité, mais la formule tient toujours bon.

Pour les cinéphiles, le site de l’Office national du film répertorie plus de 600 titres à visionner gratuitement, dont une nouvelle série documentaire, Étoile du Nord, traçant le portrait de Laurie Rousseau-Nepton, astrophysicienne résidente à l’Observatoire Canada-France-Hawaii.

Télé-Québec relaie encore des productions événementielles comme les captations de spectacles musicaux lui ayant valu du succès depuis deux ans. Mario Pelchat – Maître dans son domaine suivra l’auteur-compositeur-interprète et producteur dans son vignoble de Saint-Joseph-du-Lac, où il chantera et se confiera. Isabelle Boulay revisitera une dizaine de ses airs favoris dans le décor de sa Gaspésie natale, à Métis-sur-Mer, dans Isabelle Boulay – D’Amériques et de France (titre provisoire).

Même l’Orchestre symphonique de Montréal tend les concerts de sa saison 2023-2024 à savourer dans le confort de nos salons, pour la modique somme de 20 $ l’unité.

Mario Pelchat – Maître dans son domaine, le 8 septembre à 21 h, à Télé-Québec (en rappel le 10 septembre à 21 h et le 11 septembre à 22 h)

Isabelle Boulay – D’Amériques et de France, le 25 novembre à 20 h, à Télé-Québec (en rappel le 1er décembre à 21 h)

Les évènements en plein air

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE La place des Festivals

Puisque des journées ensoleillées nous attendent encore, il fera bon mettre le nez dehors pour se divertir sans débourser un rond.

Dans les environs du centre-ville de Montréal, la Place des Arts célèbre ses 60 ans et le Quartier des spectacles, ses 20 ans. Le public est donc convié à festoyer pour l’occasion.

Du 14 au 23 septembre, à la Place des Arts, l’évènement TEMPÉO Danse et Musique organise six soirées dansantes aux styles variés (Bollywood, haïtienne, disco, etc.) animées par Philippe Fehmiu. Et le Quartier des spectacles sera en liesse, de l’esplanade Tranquille aux Jardins Gamelin, en passant par les abords de la station de métro Saint-Laurent, jusqu’à la fin du mois ; installations interactives, expositions, vidéoprojections et déambulation de créatures attendent les visiteurs de tous âges.

On en profitera pour aller aussi faire un tour à La grande rentrée du Quartier latin, où musique, danse et improvisation en pleine rue dérideront les passants.

Les festivités des 20 ans du Quartier des spectacles s’étalent sur tout le mois de septembre.

TEMPÉO Danse et Musique, du 14 au 23 septembre

La grande rentrée du Quartier latin, les 7 et 8 septembre

Les festivals

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Le livre sera à l’honneur aux festivités de Québec en toutes lettres

Les festivals ne sont pas l’apanage de la saison chaude ! Beaucoup de rassemblements aux horizons variés se tiennent encore après la rentrée scolaire.

Le Festival international de la littérature (FIL) enchantera les amoureux des mots pour une 29e édition, avec ses cabarets, prestations et causeries. Parmi les nombreux évènements gratuits, on retient les Midis littéraires à l’esplanade Tranquille avec des plumes de la Francophonie, la Brigade littéraire déambulatoire #lireenchœur dans Centre-Sud, et Dehors est un poème – Hommage à Raymond Lévesque, par l’écrivaine Annie Landreville.

En plus de son volet en salle, le 21e Festival Quartiers Danses s’allie avec l’Avenue du Musée (des beaux-arts, entre Sherbrooke Ouest et Docteur-Penfield) pour proposer aux familles la fresque chorégraphiée Chroniques d’une plume, qui incitera le public à se mouvoir pour poursuivre l’histoire.

À Québec, on tapera du pied au son de musiques traditionnelles aux Rendez-vous ès TRAD. Le livre sera aussi à l’honneur aux festivités de Québec en toutes lettres.

Le Festival international de la littérature, du 20 au 30 septembre 2023

Le Festival Quartiers Danses sur l’Avenue du Musée, le 17 septembre, de 14 h 30 à 16 h 30

Les Rendez-vous ès TRAD de Québec, du 6 au 9 octobre

Le festival Québec en toutes lettres, du 12 au 22 octobre

Au théâtre et au musée

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE La pièce Le terrier au Théâtre Duceppe, en 2019

Musées et théâtres offrent des activités gratuites en marge de leur programmation régulière, ainsi que des forfaits appréciables.

Le Théâtre Duceppe mise sur sa promotion « Ton âge, ton prix » visant les 18 à 35 ans, et offre des captations de pièces en vidéo (de 4,99 $ à 25 $).

Le Quat’Sous table sur les « Samedis 2 pour 1 » et les rabais pour groupes, et le Théâtre Denise-Pelletier a relâché 500 billets gratuits pour les résidants de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Le Musée des beaux-arts de Montréal ouvre ses portes gratuitement chaque premier dimanche du mois. Des accès aux attractions, en présence de commissaires, experts et artistes, sont inclus dans le passeport annuel à 30 $ du Musée d’art contemporain. Plusieurs de nos pôles d’arts visuels de prédilection offrent en outre des expositions à entrée libre, comme MOMENTA Biennale de l’image à la Fonderie Darling, ou la vitrine annuelle des Impatients au Cœur des sciences de l’UQAM.

MOMENTA Biennale de l’image, du 7 septembre au 22 octobre, à la Fonderie Darling et dans d’autres lieux de Montréal

L’exposition Parle-moi d’amour, des Impatients, du 8 au 20 septembre, salle polyvalente du Cœur des sciences de l’UQAM

Les maisons de la culture

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE La maison de la culture Janine-Sutto

Vouées à démocratiser l’art auprès du plus grand nombre, dans une approche d’équité et d’inclusion, les maisons de la culture recèlent parfois des trésors pour quiconque souhaite se sustenter l’âme sans y laisser ses REER. Selon les arrondissements, elles déploient des bibliothèques, des performances d’artistes en résidence, des ateliers créatifs (dessin, nouvelles technologies…), des conférences, des expositions, des pièces de théâtre, des concerts, des projections de films et des soirées de danse à prix modeste ou sans le moindre coût, dans divers lieux de présentation. Même les poupons y sont parfois bienvenus, avec des formats pensés pour eux, comme les séances Bébé bouge, lit, chante et découvre à la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs, quatre lundis matin de l’automne. Une belle manière de se sensibiliser à la vitalité de notre culture locale et de mieux connaître son voisin. Fait intéressant : on peut y soumettre nos propres idées de projets artistiques à concrétiser.