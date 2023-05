Maripier Morin retrouve un micro. Elle animera l’émission du matin de WKND 99,5 à Montréal l’automne prochain.

La nouvelle a été annoncée mercredi. Maripier Morin se joindra à l’équipe d’On part ça d’même ! le lundi 21 août. Elle sera épaulée par Patrick Langlois et Vincent Dessureault.

Par l’entremise d’un communiqué, le nouveau directeur des programmes de WKND, Benoit Simard, a indiqué que l’embauche de Maripier Morin s’inscrivait dans « le courant audacieux et avant-gardiste » de l’antenne. « Nous faisons partie de ceux qui croient au processus de réhabilitation. Elle a travaillé fort pour régler ses problèmes et pour grandir à travers ce processus. Nous avons suivi son parcours et avons constaté qu’elle a entrepris et accompli avec sérieux une démarche complète nous prouvant qu’elle mérite une deuxième chance », a-t-il déclaré.

« Au cours des derniers mois, nous avons rencontré une femme posée, lucide et très déterminée, a poursuivi Benoit Simard. Une mère de famille qui a eu des hauts et des bas et dont la grande authenticité s’accorde avec celle de nos animateurs en place et avec la vibe WKND. »

