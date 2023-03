Osheaga

La programmation complète dévoilée

Fred again.., Kim Petras, Soccer Mommy, The Flaming Lips, Carly Rae Jepsen, Baby Keem : il y en aura pour tous les goûts au 16e festival Osheaga, du 4 au 6 août prochain. Des dizaines de noms complètent ainsi à la programmation, où figuraient déjà les têtes d’affiche précédemment annoncées, soit Billie Eilish, Kendrick Lamar, RÜFÜS DU SOL, The National et Aya Nakamura.