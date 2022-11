PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Tout cet émerveillement a un coût. Pour les jeunes de 12 à 17 ans, l’entrée est de 65 $, ou 95 $ pour une entrée Premium qui inclut une boisson, l’entrée prioritaire et un cadeau Harry Potter. Pour les adultes, c’est 85 $, ou 125 $ pour la formule Premium. Des séances sont prévues en français et en anglais à différents moments de la journée, le samedi à 12 h 30 et 18 h 30, le dimanche à 10 h 30 et 16 h 30, le vendredi à 15 h 30 et 21 h 30, les lundi et mercredi à 18 h et 21 h.