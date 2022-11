Écoscéno interrompt ses activités de récupération de décors et de vente, faute d’une entente à long terme pour son financement public. Sa boutique en ligne et son entrepôt seront fermés à partir de vendredi, a annoncé la direction de l’entreprise d’économie sociale.

L’entreprise récupère des décors de théâtre, de plateaux de télévision et de cinéma pour les remettre en circulation — afin qu’ils ne soient acheminés vers des sites d’enfouissements.

Écoscéno a inauguré sa boutique en ligne il y a deux ans et occupe une partie de l’entrepôt du Théâtre Jean-Duceppe, dans l’est de Montréal. Les directions de théâtres et les producteurs de films et de séries ont depuis adopté ses services.

Mais l’entreprise est toujours à la recherche d’une entente à long terme avec les trois paliers de gouvernements, qui assurent 50 % de son financement. Elle espère trouver un accord d’ici la prochaine rentrée culturelle, à l’automne 2023.

Les services en écoconception — afin de s’assurer que tous les matériaux utilisés soient récupérables à la fin d’une production — sont toutefois maintenus. Des formations en milieu muséal, notamment, doivent avoir lieu en décembre et en février.