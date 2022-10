Le long week-end de l’Action de grâce est à nos portes. Besoin de sortir de la maison ? Voici quelques suggestions.

Ouverture du 51e Festival du nouveau cinéma

PHOTO CHRIS PIZZELLO, CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP Le réalisateur Walter Hill

Le 51e Festival du nouveau cinéma bat son plein jusqu’au 16 octobre avec la projection de 291 films provenant de 49 pays. À surveiller pour ce premier week-end d’activités : présentation du nouveau film de Walter Hill, Dead for a Dollar (cinéma Impérial vendredi) en présence du réalisateur. Samedi, de 22 h à 5 h, trois autres films de Walter Hill seront projetés lors de l’événement nocturne La grande nuit des chauffeurs de feu. Aussi : lundi, La grande kermesse des P’tits loups propose une sélection de courts-métrages pour les 3 ans et plus à la Maison Théâtre. Gratuit sur réservation. Sétphanie Morin Consultez le site du Festival du nouveau cinéma

Tire le coyote en douceur et en lenteur

Le chanteur Tire le coyote poursuit sa tournée Au premier tour de l'évidence au théâtre Le Patriote de Sainte-Agathe le 7 octobre à 20 h. « Un spectacle tout en douceur et en lenteur, à l’image de son récent album, qui réchauffe l’âme des spectateurs », écrivait la journaliste Josée Lapointe le 22 avril 2022. Lisez la critique complète de Josée Lapointe Consultez le site de l’artiste

Passage de Gorillaz au Centre Bell

PHOTO SCOTT GARFITT, INVISION/AP Damon Albarn et Gorillaz sur la scène du All Points East à Londres, en août dernier.

Le groupe Gorillaz est de passage au Centre Bell samedi dans le cadre de sa tournée nord-américaine. De bons billets sont toujours disponibles. Le groupe britannique de musique électronique (entre autres !) à l’univers excentrique assumé interprétera sans doute quelques pièces de son prochain album, Cracker Island, attendu pour février 2023. Notons que le duo de hip-hop originaire d’Atlanta EarthGang assurera la première partie. Stéphanie Morin Consultez le site d’evenko

Performance immersive à l’Espace Go

PHOTO VALÉRIE REMISE, FOURNIE PAR L’ESPACE GO Émilie Monnet dans Okinum

Cette performance immersive d’Émilie Monnet créée en 2018 est reprise ce mois-ci à Espace Go, où l’artiste pluridisciplinaire poursuit sa résidence d’artiste. Le solo décliné en trois langues (en français, en anglais et en anishinaabemowin) est construit sur le thème du rêve, qui permet, selon la dramaturge, « aux ancêtres de communiquer avec nous ». Okinum s’intéresse entre autres aux barrages intérieurs, « métaphore poétique de la maladie qui entrave nos corps », a écrit Jean Siag le 4 octobre 2022. Consultez le site de l’Espace Go

Une pièce bouleversante au Théâtre du Rideau Vert

La pièce Le fils du dramaturge français Florian Zeller est présentée au Théâtre du Rideau Vert jusqu’à la fin du mois d’octobre. Des représentations sont à l’horaire le 7 octobre, à 19 h 30, et le 8 octobre, à 16 h. « Force est de l’admettre : Vincent-Guillaume Otis n’a pas choisi la facilité pour son retour sur les planches. Dans Le fils, l’acteur doit puiser au plus profond de son âme pour incarner Pierre, un père impuissant devant le mal-être grandissant de son aîné. La pièce signée par le dramaturge français Florian Zeller et mise en scène par René Richard Cyr offre en effet une puissante partition à celui qu’on n’avait pas vu au théâtre depuis 2015 », a écrit la journaliste Stéphanie Morin dans sa critique parue le 30 septembre. Lisez la critique complète de notre journaliste Consultez le site du Théâtre du Rideau Vert

Nouveaux regards sur la banlieue à Laval

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Scenocosme, le collectif des artistes lyonnais Anaïs met den Anxt et Grégory Lasserre, permet aux visiteurs de communier avec la nature en écoutant respirer les arbres.

La 3e Triennale Banlieue !, présentée jusqu’au 30 octobre à la Maison des arts de Laval, rafraîchit autant l’esprit que le corps. « Les œuvres originales de 19 artistes ou duos d’artistes du Québec, du Canada et de la France évoquent la place de la nature dans les banlieues nord-américaines. Très inspirante édition », a écrit le journaliste Éric Clément le 10 août 2022. Lisez le texte complet de notre journaliste Consultez le site de la Ville de Laval

Au cinéma : Viking et Ennio

D’une tonalité parfaitement modulée par une formidable distribution, de laquelle font aussi partie Fabiola N. Aladin, Hamza Haq, Denis Houle, Marie Brassard et Martin-David Peters, Viking ravira les admirateurs du cinéma de Stéphane Lafleur. En guise de quatrième long métrage, le cinéaste offre une histoire tout à fait originale, qui révèle quelque chose de notre humanité tout en extirpant l’humour intrinsèque qui en découle, parfois même avec poésie. Cela n’est pas si fréquent. Lisez la critique complète de Marc-André Lussier Consultez l’horaire cinéma

