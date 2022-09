Quoi voir, quoi faire en ce week-end ? Voici quelques idées pour vous inspirer.

Mariana Mazza et Rita Baga en tournée

La lauréate de l'Olivier de l'année, l'humoriste Mariana Mazza, continue sa tournée Impolie, son deuxième one-woman show après Femme ta gueule. Elle est de passage à l'Olympia, à Montréal, le 23 et le 24 septembre, à 20 h. « Pour son second spectacle solo, Impolie, Mariana Mazza touche à tout, se dévoile, ne s’impose toujours aucun filtre et réussit globalement son coup », écrivait notre critique Marissa Groguhé en avril dernier. Lisez la critique complète de Marissa Groguhé Consultez le site de l'humoriste

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Rita Baga

La célèbre drag queen Rita Baga présente son spectacle à l'Étoile Banque Nationale de Brossard le 22 septembre, 20 h, ainsi qu'au Centre des arts Juliette Lassonde de Saint-Hyacinthe le 23 septembre, à 20 h. « L’artiste nous a convaincus que son spectacle était bien la réalisation d’un rêve de jeunesse, écrivait notre journaliste Luc Boulanger dans sa critique de Créature. Celui d’un jeune homme qui s’est toujours senti spécial, différent, une drôle de bibitte. Mais qui, avec le temps et le talent, a su gagner le cœur d’un public de 7 à 77 ans. Go girl ! » Lisez la critique complète de Luc Boulanger Consultez le site de l'artiste

L'harmonie de Jean-Michel Blais

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Jean-Michel Blais

Le pianiste Jean-Michel Blais poursuit sa tournée aubades au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Si vous souhaitez vous laisser transporter par sa musique, c'est un rendez-vous le 24 septembre à 20 h. « En concert, le pianiste et son orchestre font de l’album aubades une célébration, écrivait Marissa Groguhé dans son compte rendu du concert donné au Festival international de jazz de Montréal. Le spectacle est porteur de félicité, même si parfois la mélancolie nous a rattrapés à l’écoute de certains morceaux. Mais la lumière que la plupart de ses pièces projettent a envahi la salle Wilfrid-Pelletier. C’était divin. » Lisez la critique complète de Marissa Groguhé Consultez le site de l'artiste

Un récit de la deuxième chance au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui

La pièce Corps Titan (titre de survie) en est à ses dernières journées à la salle Michelle-Rossignol du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui. L'autrice et interprète Audrey Talbot y raconte sa longue réadaptation après un terrible accident de vélo. « Corps titan (titre de survie) est une œuvre qui remue, mais, surtout, qui célèbre la force de la vie et l’incroyable résilience de l’être humain », écrit notre critique Stéphanie Morin. Lisez le compte rendu de Stéphanie Morin Consultez le site du Centre du théâtre aujourd'hui

Au cinéma : Je vous salue salope etThe Woman King

Je vous salue salope, le documentaire choc de Léa Clermont-Dion et de Guylaine Maroist, « veut nous faire vivre le harcèlement en ligne et la misogynie numérique de l’intérieur », écrit notre journaliste Silvia Galipeau. « À coup de réels messages, réellement envoyés. Réellement reçus, surtout. Les documentaristes ont voulu nous angoisser. Et disons qu’en matière d’angoisse, justement, c’est réussi. » Silvia Galipeau Lisez la critique complète de Silvia Galipeau Consultez l'horaire cinéma

The Woman King est une ode à la femme et à sa force, à l’Afrique et à sa beauté. Le corps des guerrières en mouvement, les paysages époustouflants, les habits (quel travail aux costumes de Gersha Phillips !), les chants, les danses… Tant de choses émerveillent dans ce long métrage de plus de deux heures. Les scènes de combat sont grandioses, tout est somptueusement chorégraphié. Les moments de drame sont déchirants. L’intrigue est prenante. L’ensemble de la distribution (dont John Boyega, soulignons-le, qui joue un roi convaincant au milieu de toutes ces actrices) est fantastique. Marissa Groguhé Lisez la critique complète de Marissa Groguhé Consultez l'horaire cinéma

Admirer Riopelle à Québec

L’exposition d’œuvres de Jean Paul Riopelle est toujours un évènement. Aussi, ne manquez pas Jean Paul Riopelle : Œuvres choisies 1962 -1985, à la galerie Alexandre Motulsky Falardeau, à Québec, jusqu’au 23 octobre. Y sont exposées une vingtaine de fusains, pastels, techniques mixtes, acryliques, gravures et estampes. Plusieurs œuvres n’ont jamais été montrées au Canada. Éric Clément, La Presse Consultez le site de la galerie

Théâtre jeunesse : la famille à l'honneur à la Maison Théâtre

PHOTO JONATHAN LORANGE, FOURNIE PAR LA MAISON THÉÂTRE Scène de la pièce Le musée de la famille