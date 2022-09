Justin Trudeau a-t-il manqué de décorum en entonnant une chanson dans un hôtel de Londres la veille des funérailles de la Reine Élisabeth II ? Pour Gregory Charles, la réponse est claire : non.

Stéphanie Morin La Presse

Le musicien et le premier ministre canadien ont été filmés dimanche soir en train de chanter en duo Bohemian Rhapsody du groupe Queen dans le lobby d’un hôtel londonien. La vidéo de 14 secondes est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux et a attiré des commentaires outrés dans certains médias, dont le Daily Mail et le Journal de Montréal.

Sur le plateau de Salut Bonjour mardi matin, Gregory Charles a jugé cette réaction « totalement démesurée ». Il estime que les gens ont jugé sans « savoir le contexte ».

« Je reconnais aux gens (le droit) d’avoir l’opinion qu’ils veulent, mais je suis étonné parce que je sais quel genre d’horaire (Trudeau et son équipe) avaient. Ils travaillent, travaillent et travaillent, et à la fin de la soirée, passer un moment avec ta garde rapprochée ou ton équipe, je ne trouve pas ça irrégulier », a dit Gregory Charles en entrevue avec Gino Chouinard.

Lors de cet entretien, Gregory Charles a aussi levé le voile sur ses liens avec Charles III, qu’il a rencontré il y a 25 ans lors d’une tournée où le Québécois agissait à titre d’animateur de différentes soirées.

« Je ne te ferai pas croire que je suis chum avec le roi Charles III, mais ça a marché, ç’a cliqué. On a eu beaucoup de plaisir et il faisait toutes sortes de blagues. Quelqu’un avait eu une méprise à mon sujet, il m’avait pris pour quelqu’un d’autre, et lui ça l’avait fait rire, énormément. Il était monté sur scène pour dire : “je sais que c’est difficile de nous distinguer, mais lui c’est Gregory Charles et moi c’est le prince Charles”. Ce genre d’humour là. Alors on s’est bien amusés à ce moment-là, et chaque fois qu’il est revenu, il s’arrangeait pour communiquer avec des représentants du gouvernement canadien pour me demander d’y aller. Chaque fois qu’il est revenu, j’étais là. Il a rencontré ma fille. »

Gregory Charles a assisté aux funérailles de la reine, qu’il a qualifiées de « sobres et solennelles. »