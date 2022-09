Manuel Mathieu

La mélancolie des racines

Pour ses 10 ans et l’inauguration de nouveaux locaux, la galerie Hugues Charbonneau expose une quinzaine d’œuvres récentes de Manuel Mathieu, le peintre montréalais d’origine haïtienne si acclamé à l’étranger. On y décèle le vécu de son pays natal, des épreuves à la résilience. Et ce talent singulier qu’il a de créer de la valeur avec spontanéité et ce souci sacré d’honorer ses racines et la beauté de la vie.