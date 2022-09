Une agence mettant à l’honneur la diversité dans le milieu culturel voit le jour. L’Agence On est là ! souhaite faire le pont entre l’industrie et les artistes et artisans des communautés sous-représentées.

Marissa Groguhé La Presse

Lorsqu’on demande à la cofondatrice de l’Agence On est là ! pourquoi l’initiative est pertinente aujourd’hui, Pallina Michelot répond par une autre question : « Pourquoi pas avant ? » À ses yeux, un projet comme celui qu’elle a lancé avec quatre autres artistes est nécessaire depuis longtemps.

La mission de l’Agence On est là ! : être une agence de représentation et de placement qui facilitera l’inclusion et le rayonnement des communautés sous-représentées. Que ce soit en présentant à des productions des profils qui cadrent avec une demande précise ou en offrant des suivis pour ses artistes et artisans afin de les appuyer dans leur travail, l’agence se veut accompagnatrice.

« On est là pour placer des artistes dans le système actuel », explique Pallina Michelot.

Quand on parle de communautés sous-représentées, c’est aussi que ces personnes ont les compétences, mais n’ont pas toujours les outils et les connaissances de la structure de l’industrie. On fait le travail de transmission de connaissances que l’industrie n’a pas le temps de faire. Ainsi, l’agence veut « relier les deux bouts » pour faciliter l’intégration. Le tout en se formatant au système en place dans le milieu culturel.

« Le milieu et l’industrie essaient de trouver des solutions pour diversifier, avoir une représentation plus saine et équitable de toutes les communautés », observe Mme Michelot.

Il y a beaucoup d’initiatives dans le contexte des arts pour aider les communautés culturelles, racisées ou autochtones. Le grand enjeu restait toujours de trouver un moyen de joindre les personnes de ces communautés. Pallina Michelot, cofondatrice de l’Agence On est là !

La comédienne, autrice et metteure en scène le voit depuis longtemps : les artistes et artisans sont sous-représentés à l’écran et dans les équipes de travail, ce qui les confine au « réseau indépendant » et les empêche d’intégrer le « réseau populaire ». « Ce n’est pas qu’ils ne travaillent pas ou ne sont pas déjà des professionnels », précise Pallina Michelot, qui a fondé l’Agence On est là ! avec les cinéastes Jani Bellefleur-Kaltush et Bachir Bensaddek, la comédienne et autrice Baharan Baniahmadi, ainsi que le comédien, metteur en scène et producteur Chadi Alhelou.

Diversité multiple

Incorporée en décembre 2021, l’agence représente déjà plus d’une centaine d’artistes et artisans. Le Fonds Québecor, le Fonds des médias du Canada (FMC) et Desjardins Caisse de la Culture ont permis le démarrage de l’entreprise, qui a déjà commencé à promouvoir son catalogue auprès du milieu culturel.

« On ne représente pas juste des artistes émergents, explique Mme Michelot. On a aussi le profil de la personne qui a été obligée d’aller travailler à l’extérieur ou de celle qui a suivi des formations par-ci, par-là parce que c’est difficile d’entrer dans les programmes offerts au Québec et au Canada. Beaucoup ont travaillé dans le milieu indépendant ou ont un parcours migratoire, mais 10 à 20 ans de parcours professionnel. »

L’agence accueille aussi bien les membres de diverses communautés culturelles que de la communauté LGBTQ+. « Notre cheval de bataille, ce sont les communautés sous-représentées, mais elles se déclinent en plusieurs intersectionnalités, précise Pallina Michelot. Jamais on ne va refuser une personne qualifiée qui veut être représentée par nous, peu importe sa culture, qu’elle soit caucasienne, autochtone ou racisée. La diversité est multiple. »

L’Agence On est là ! sera officiellement lancée mercredi soir à la Cinémathèque québécoise, à Montréal, dans le cadre des festivités des 37es prix Gémeaux.