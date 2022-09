Quoi voir, quoi faire en ce long week-end ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Stéphanie Morin La Presse

Josée Lapointe La Presse

Marissa Groguhé La Presse

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Déambuler à deux avec Walking : Holding

Le Théâtre Prospero lance sa saison 2022-2023 avec un spectacle déambulatoire déployé dans le quartier Centre-Sud. Dans Walking : Holding, de l’artiste écossaise Rosana Cade, le spectateur solo est invité à marcher en public, main dans la main, avec des inconnus. Ces derniers sont d’âges, de genres, de milieux sociaux ou encore d’identités culturelles et sexuelles différentes, mais tous ont un bout d’humanité à partager. Une marche à relais de 40 minutes qui permet d’entrer dans l’univers de six Montréalais et, peut-être, de défier les préjugés. Jusqu’au 11 septembre.

PHOTO KELLY JACOB, FOURNIE PAR AUDIOGRAM Le groupe Choses Sauvages

Choses Sauvages au MTelus

Les bêtes de scène que sont Choses Sauvages ne se sont pas produites dans une salle montréalaise depuis novembre 2019. Il faut donc s’attendre à une soirée électrique au possible de la part du sextet qui, en deux albums seulement, s’est imposé comme le maître de la danse et de la fête au Québec. Choses Sauvages brûlera la scène du MTelus le 7 septembre, avec en première partie l’incandescente Laurence-Anne.

PHOTO FOURNIE PAR LE FIJM La DJ montréalaise Mistress Barbara fait partie des artistes invités au MEG cet été.

MEG : la musique électronique à l’honneur

Le festival de musique électronique émergente MEG se poursuit jusqu’au 5 septembre au parc Jean-Drapeau et à la Société des arts technologiques (SAT). Pour sa 23e édition, il offrira en plein air et en salle des prestations d’artistes locaux, canadiens et internationaux. Les DJ américains Dillon Francis et Durante ont été les premiers à se présenter sur la scène du MEG avec des sets à l’extérieur au parc Jean-Drapeau vendredi. Le Montréalais Étienne Dufresne, le rappeur français Hugo TSR, la Berlinoise Cinthie ou la DJ montréalaise Mistress Barbara figurent également sur la programmation du festival. Le duo Tinlicker et Sara Landry clôturera l’édition au parc Jean-Drapeau le lundi.

IMAGE FOURNIE PAR LE FESTIVAL JOAT Le Festival JOAT se déroule jusqu’au 6 septembre.

Street dance au Quartier des spectacles

Le Festival JOAT (Jack Of All Trades) bat son plein actuellement au Quartier des spectacles jusqu’au 6 septembre. L’évènement offre une plongée dans l’univers du street dance, dont des activités gratuites en plein air et des soirées en salle avec plus de 150 artistes participants. Parmi les nombreuses activités, le JOAT KidzBattle (le 4 septembre à 14 h sur l’Esplanade de la Place des Arts) et l’exposition collective multidisciplinaire Hybrid(x) à la salle d’exposition de la PdA. Envie de vous y mettre ? Les 3 et 4 septembre à 12 h 30, des ateliers gratuits permettront d’essayer trois styles différents de danse de rue, sur l’Esplanade.