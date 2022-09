Des créatures fantastiques au petit écran, un percutant solo au théâtre, une maison dans un musée : l’offre culturelle pour les jeunes cette saison s’annonce fort diversifiée. Voici quelques suggestions pour vos enfants, qu’ils soient petits ou grands.

Véronique Larocque La Presse

L’île Kilucru

PHOTO KARINE DUFOUR, FOURNIE PAR ICI TÉLÉ France Castel dans L’île Kilucru

Où vont les créatures fantastiques pour se reposer ? Dans cette nouvelle émission pour les tout-petits mettant en vedette France Castel et Marcel Lebœuf, elles se rendent à l’hôtel dans une île fabuleuse. Au cours d’un voyage en voilier, la famille Belhumeur-Lamour découvre cet endroit secret. Charmés par les lieux, mais surtout par ses occupants, le père, la mère et les deux enfants décident de s’y installer. Après tout, on a rarement la chance de cohabiter avec une fée, une sirène, un homme des neiges ou un troll.

Dès le 26 septembre, du lundi au vendredi, à 6 h 30, sur les ondes d’ICI Télé. L’île Kilucru sera aussi présentée sur les ondes de Télé-Québec, du lundi au vendredi, à 17 h 30, dès le 10 octobre.

Coucou Passe-Partout, le spectacle

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Passe-Partout

Le trio préféré des poussinots et des poussinettes est de retour sur scène. L’automne et l’hiver prochains, Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne poursuivront leur tournée partout au Québec. Chansons et jeux participatifs sont à l’honneur dans ce spectacle fortement attendu. Prévues initialement en 2020, certaines représentations ont déjà été reportées à deux reprises. Les petits (et leurs parents) croisent les doigts pour que cette fois-ci soit la bonne. En attendant le passage des trois Passe dans leur ville, les enfants pourront réécouter leur émission préférée à la télé, mais devront patienter à l’hiver pour voir de nouveaux épisodes.

La tournée du spectacle Coucou Passe-Partout reprend le 25 septembre prochain, à Sainte-Thérèse. Elle s’arrêtera à Montréal, au Théâtre Jean-Duceppe, les 28 et 29 décembre. Passe-Partout sera diffusée du lundi au jeudi, à 18 h, sur les ondes de Télé-Québec, dès le 5 septembre.

J’ai jamais

PHOTO ROBERT DESROCHES, FOURNIE PAR LA MAISON THÉÂTRE J’ai jamais

La pièce The Kissing Game, de Rhiannon Collett, qui a remporté le prix du meilleur texte aux Montreal English Theatre Awards en 2019, est présentée pour la première fois dans sa version française, J’ai jamais. Éléonore Loiselle offre un solo percutant dans le rôle de Sam. La vie de l’adolescente est bousculée par l’arrivée dans son quartier de Kate, jeune fille attirante et décomplexée. Lorsqu’un soir la sœur de Kate est victime d’une agression, les deux amies choisissent de la venger. D’étranges conséquences suivront. Une captation filmée est offerte sur le site de Télé-Québec.

Du 1er au 6 novembre, à la Maison Théâtre, à Montréal

Glitch

Quatre intrépides pénètrent dans le sous-sol d’un théâtre déserté. Ce lieu est-il réellement ce qu’il semble être ? Et s’il s’agissait plutôt d’une autre dimension ? Pour se guider dans cet univers, ils suivront un laser — le glitch –, cinquième personnage de ce spectacle de danse imaginée par Hélène Langevin. Présentée à Montréal en septembre, cette nouvelle création de Bouge de là, destinée aux 6 à 12 ans, s’arrêtera par la suite dans différentes villes, dont Longueuil et Québec.

Le 18 septembre, à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord

Comme des têtes pas de poule

Nouvelle fiction à Télé-Québec pour les 9 à 12 ans, Comme des têtes pas de poule met en scène l’attachante et imparfaite famille Babin-Bibeau. Dans le premier épisode, l’effondrement d’une poutre dans le sous-sol de la maison pousse la mère du clan à retourner aux études pour devenir charpentière-menuisière. La nouvelle ébranlera le quotidien de la famille de cinq. Victoria, adolescente drama queen, ne veut surtout pas aller à la même école que sa mère. Une comédie rassembleuse dans la lignée de Conseils de famille, Subito texto ou Tactik.

Dès le 5 septembre, du lundi au jeudi, à 18 h 30, sur les ondes de Télé-Québec

Zoom-boum-boum

PHOTO TAM PHOTOGRAPHY, FOURNIE PAR LA PLACE DES ARTS Zoom-boum-boum

Parmi les neuf rendez-vous jeunesse offerts par la Place des Arts cette saison, on compte Zoom-boum-boum, spectacle sans dialogue qui invite les enfants de 2 à 6 ans à découvrir la musique du quotidien. Dans cette création de Jeunesses Musicales Canada, on suit une journée dans la vie de l’énergique Sam et de son amie imaginaire, Charlie. Avec elles, les objets ordinaires se transforment en instruments.

Le 4 décembre, à la salle Claude-Léveillé, à Montréal

Ma maison

PHOTO MARIE-JOSÉE MARCOTTE, FOURNIE PAR LE MUSÉE DE LA CIVILISATION Ma maison

Pour sa plus récente exposition jeunesse, le Musée de la civilisation de Québec a érigé entre ses murs... une maison. Les petits de 3 à 8 ans sont invités à la découvrir en compagnie des quatre volatiles qui y habitent. Du jardin au salon, de la salle de bains à la chambre à coucher, cette drôle de résidence renferme plus de 200 objets tirés de différentes collections du musée et cache même des passages secrets.

Au Musée de la civilisation de Québec, jusqu’au 15 mai 2027

TOQAQ MECIMI PUWIHT / Delphine rêve toujours

PHOTO MARIANNE DUVAL, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DE LA VIEILLE 17 TOQAQ MECIMI PUWIHT / Delphine rêve toujours

Delphine est déterminée à retrouver le précieux tambour que son père a égaré. Sa quête la mènera jusque dans le monde des esprits de la forêt, où elle fera d’étonnantes rencontres. Transmission et identités sont au cœur de cette pièce de Dave Jenniss jouée en français et en wolastoqey. Destiné aux jeunes de 4 à 8 ans, le spectacle sera présenté à Québec, à Belœil et à Mont-Laurier en novembre. Il s’arrêtera à Montréal le printemps prochain.

Du 9 au 13 novembre, au théâtre Les Gros Becs, à Québec