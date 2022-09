Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Marissa Groguhé La Presse

Stéphanie Morin La Presse

Laila Maalouf La Presse

Florence and The Machine à la Place Bell

La majestueuse Florence Welch lance sa grande tournée mondiale à Laval le 2 septembre. Florence and The Machine sera de passage à la Place Bell pour défendre son plus récent album, Dance Fever, paru à la mi-mai. Le disque, comme son nom l’indique, a fait prendre un tournant plus dansant à la musique de la Britannique. On peut s’attendre à une grande fête sur scène. Experte de la théâtralité, Welch sait comment donner un spectacle enlevant. Les Québécois auront la chance d’être les premiers à en profiter avant qu’elle et son groupe ne voyagent à travers l’Amérique du Nord, puis au Royaume-Uni et en Australie.

Hémisphère à la Tohu

PHOTO CHRISTOPHE ROBERGE FOURNIE PAR LE FESTIVAL COLLINE DE LAC-MÉGANTIC Cirque et musique se rencontrent à la Tohu pour le spectacle Hémisphère.

Les arts du cirque et la musique se donnent rendez-vous à la Tohu pour la présentation du spectacle Hémisphère. Cette adaptation inédite des Quatre saisons de Vivaldi par un orchestre de huit musiciens balance entre le classique et l’électro-pop, tandis que sur scène, les acrobates du Projet Sanctuaire s’exécutent. Un voyage à travers les saisons arrivé directement de Lac-Mégantic, où ce spectacle a été créé. Sous le grand chapiteau, du 1er au 4 septembre.

Cinéma à la belle étoile

PHOTO CHIA BELLA JAMES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Une scène de Dune, de Denis Villeneuve, avec Timothée Chalamet et Rebecca Ferguson

C’est ce jeudi que s’amorce la deuxième édition de l’Estival du nouveau cinéma sur l’esplanade Tranquille du Quartier des spectacles. Quatre soirées de projections gratuites à la belle étoile sont prévues jusqu’à dimanche — transats compris. Au programme : une version restaurée du documentaire musical L’infonie inachevée, de Roger Frappier, le film de l’Italien Paolo Sorrentino La main de Dieu, suivi d’un DJ set italo-disco, le documentaire Hallelujah : Leonard Cohen, un voyage, un hymne, de Dan Geller et Dayna Goldfine, ainsi que Dune, de Denis Villeneuve.

Le Jardin du Monastère clôt ses cabarets extérieurs

PHOTO ANDREW MILLER, FOURNIE PAR LE MONASTÈRE L’ultime cabaret extérieur du Monastère sera présenté pour six soirs en septembre.

L’été tire à sa fin au Jardin du Monastère, avec la présentation pour six soirs du cabaret circassien qui clôturera la saison. Pour cet ultime spectacle extérieur présenté au pied du clocher de l’église du Centre St Jax, une dizaine de numéros seront offerts par des artistes locaux et internationaux : équilibre, corde lisse, danse krump, sangles aériennes, hula-hoop et jonglerie, notamment. En cas de pluie, le spectacle est présenté à l’intérieur. Les 1er, 2, 3, 8, 9 et 10 septembre.