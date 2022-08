L’automne radio est marqué par de nombreux changements. La Presse a parlé à quatre animateurs qui prendront la barre d’une nouvelle émission.

Marie-Louise Arsenault, électrique et éclectique

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE L’animatrice Marie-Louise Arsenault sera à la barre de Tout peut arriver, le samedi de 16 h à 19 h, à ICI Première, dès le 10 septembre.

Marie-Louise Arsenault entame un nouveau chapitre cet automne à la radio avec Tout peut arriver.

Après 11 saisons à animer Plus on est de fous, plus on lit !, Marie-Louise Arsenault commencera un nouveau chapitre radiophonique cet automne avec Tout peut arriver, sa nouvelle émission diffusée les samedis en fin de journée. L’animatrice sera entourée de son complice des débuts de Plus on est de fous, le journaliste Jean-Philippe Cipriani, qui fera une revue « très large » de l’actualité de la semaine. Et aussi d’un groupe de musiciens (house band) dirigé par Paul Charles.

Une équipe de collaborateurs réguliers abordera avec l’animatrice divers sujets, tant politiques que sociaux et culturels. Se succéderont à son micro les Nicolas Pham, Irdens Exantus, Raed Hammoud, Mathieu Bélisle, Helen Faradji, Kevin Lambert, Isabelle Craig, Martine St-Victor (cette dernière abordera les sports). « On veut aussi donner la parole à des gens moins connus, prendre des risques », dit l’animatrice de Dans les médias, à Télé-Québec, qui aime mener « toutes sortes de concepts d’entrevues ».

Dans un communiqué de Radio-Canada, la directrice générale radio, audio et Grand Montréal, Caroline Jamet, écrit que l’animatrice « possède une grande capacité à créer des happenings radio. Sa grande culture, sa curiosité et ses qualités d’intervieweuse font d’elle une excellente animatrice ».

Si la nouvelle émission culture et société sera différente de Plus on est de fous, elle conservera une grande liberté de ton et de contenu.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Louise Arsenault animant la dernière émission de Plus on est de fous, plus on lit !

La radio, c’est un langage, c’est un rythme, c’est un mouvement sonore. Elle prend toute sa pertinence avec le direct. Marie-Louise Arsenault

D’ailleurs, le titre de l’émission fait référence à la spontanéité, aux imprévus du direct (qu’elle adore !), mais aussi à notre époque postpandémique où, en effet, tout peut arriver.

Finalement, Marie-Louise Arsenault aimerait bien que son rendez-vous hebdomadaire devienne un SNL (Saturday Night Live) de la radio publique, soit un « show » radio porté par une ambiance électrique et animé d’une folie créatrice. Un show à l’image de son animatrice et conceptrice.

Tout peut arriver, le samedi de 16 h à 19 h, dès le 10 septembre, à ICI Première

Pierre Hébert, l’équilibriste heureux

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Pierre Hébert animera Complètement midi à Rouge FM en compagnie de Christine Morency.

L’humoriste et animateur Pierre Hébert vit en ce moment une période effervescente. Entre Les petits tannants et Question de jugement, deux émissions qu’il présente à la télé de Radio-Canada, il crée une quotidienne radiophonique qui sera présentée à Rouge FM.

En compagnie de la très colorée (le mot est faible) Christine Morency, il présentera Complètement midi sur les ondes de Rouge FM. Cet habile communicateur, après des années comme collaborateur à l’émission Véronique et les Fantastiques (il ne quitte pas l’émission pour autant), aura son propre créneau.

Cette émission sera basée sur la réalité que vivent les deux amis. Elle est célibataire et habite au centre-ville de Montréal. Lui vit en banlieue. Elle ne veut pas d’enfants, il en a trois.

« On a des vies somme toute très ordinaires. On veut que les auditeurs se reconnaissent dans nos expériences, nos observations. On a du fun ensemble. J’ai envie qu’il soit contagieux. »

Pierre Hébert ne craint pas la formule du tandem.

Parfois, j’entends parler d’histoires de mauvaise chimie. Je n’ai jamais compris pourquoi on ne jumelait pas au départ des gens qui s’aiment déjà. C’est ça, la clé d’une émission. Pierre Hébert

En fait, l’idée de cette émission est venue du désir de ces deux amis, qui sont allés voir les patrons pour leur proposer ce concept.

Christine Morency est réputée pour tenir des propos qui peuvent parfois écorcher les oreilles et heurter certaines morales. Pierre Hébert ne craint pas de marcher sur des œufs en sa présence. « Je vis bien avec son audace, car je sais que ce n’est jamais pour provoquer. Elle le fait avec humour et bienveillance, ce qui fait que tu comprends le second degré. »

Avec tous ces projets de télé et de radio, Pierre Hébert met temporairement la scène de côté. « Je dois reconnaître que c’est un horaire de rêve pour ma famille et moi. On m’a souvent proposé de travailler à des émissions du matin et j’ai refusé. Je veux être avec ma famille le matin et le soir. »

Il ne prévoit donc pas de retour à la scène avant trois ans. « Je vis une belle période professionnelle et personnelle. Je fais des émissions que je connais bien et dans lesquels je suis à l’aise. Ça ne bouscule pas ma vie. J’ai le sentiment pour la première fois de ma vie d’avoir atteint un équilibre entre le travail et ma famille. »

À quelques jours de la mise à l’eau de cette émission, Pierre Hébert ne cache pas son excitation. « On a très hâte de plonger. Cela dit, cette émission, on va la bâtir au fil des semaines. »

Complètement midi, avec Pierre Hébert et Christine Morency, en semaine de 12 h à 13 h, à Rouge FM

Un grand défi pour Elisabeth Crête

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Elisabeth Crête pilotera les matinales du week-end au 98,5 FM.

La nouvelle animatrice des matinales du week-end au 98,5 FM ne tient plus en place. Elisabeth Crête a très hâte de s’emparer du micro de Même le week-end en compagnie de sa complice Chantal Lamarre et de nombreux collaborateurs.

Ce mandat est une étape cruciale pour celle que les auditeurs connaissent depuis janvier 2021 comme chroniqueuse responsable des réseaux sociaux à l’émission Puisqu’il faut se lever.

Originaire de Québec, Elisabeth Crête a très vite compris que le monde des communications était fait pour elle. Il faut dire qu’elle a grandi avec un père (Alain Crête) qui a toujours baigné dans cet univers.

Après des études en Californie et à Ottawa, elle est retournée dans sa ville natale pour y terminer son baccalauréat et effectuer ses débuts au FM 93. « J’ai tout fait là-bas, dit-elle. De la mise en ondes, de la recherche et la coanimation de l’émission du matin pendant cinq ans. »

Puis, en pleine pandémie, elle s’est jointe à l’émission Puisqu’il faut se lever, avec Paul Arcand. Elle est alors devenue responsable de la couverture du web et des réseaux sociaux.

Travailler avec le « roi des ondes » a été formateur pour elle. « J’ai tout appris avec cette équipe. Elle est rodée au quart de tour. Paul travaille énormément. Il n’est pas numéro un pour rien. T’as envie de bien performer pour lui. »

Il semble qu’un passage au sein de l’équipe de Paul Arcand soit bénéfique pour plusieurs collaborateurs. Après Monic Néron et Émilie Perreault, voilà qu’Elisabeth Crête se retrouve avec sa propre émission dans le créneau qu’occupait jusqu’à tout récemment Paul Houde.

Je n’ai pas la prétention de remplacer Paul Houde. Ce n’est pas quelqu’un que tu peux remplacer, surtout pas à mon âge. Elisabeth Crête

Elisabeth Crête pourra compter sur la présence de Chantal Lamarre pour tenir la barre de cette émission. « Je voulais tellement qu’elle dise oui que lors de notre première rencontre, je me suis mise en mode séduction. Ça a cliqué. »

Elisabeth Crête promet une émission d’affaires publiques, mais avec un « ton week-end ». « Il faut qu’on ait du plaisir, dit-elle. Quand tu prends ton café le samedi matin, ce n’est pas comme le lundi. »

À quelques jours du lancement de l’émission, Elisabeth Crête est fébrile. « J’ai rêvé la nuit dernière que j’étais en ondes et que rien ne marchait. C’était une catastrophe. Cela dit, je veux prendre ma place, mais pas toute la place. Je prendrai celle qui me revient et que je mérite. »

Même le week-end, avec Elisabeth Crête, accompagnée de Chantal Lamarre, Lise Ravary, Valérie Beaudoin (politique américaine), Jérémy Rainville (sports) et d’autres collaborateurs, le samedi et le dimanche à 7 h, au 98,5 FM

Émilie Perreault, culturellement vôtre !

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Émilie Perreault animera la nouvelle émission culturelle de Radio-Canada, Il restera toujours la culture.

Émilie Perreault animera dès le 5 septembre la nouvelle émission culturelle quotidienne d’ICI Radio-Canada Première.

On n’a qu’à voir les titres de ses livres (Faire œuvre utile, Service essentiel) pour comprendre qu’Émilie Perreault s’est donné une mission dans la vie. La journaliste et animatrice veut transmettre au public l’envie de voir et de consommer la culture.

Selon elle, « la création joue un rôle fondamental dans notre quotidien, et dans nos sociétés ». Alors, on n’est guère surpris d’apprendre que la nouvelle émission d’Émilie Perreault sera à son image. Parce qu’elle fera rayonner la culture francophone de partout au pays et sous toutes ses formes.

Il restera toujours la culture sera diffusée en semaine les après-midi à ICI Première. Le titre fait référence à une citation de l’écrivain Dany Laferrière qui, lors du terrible séisme en Haïti en 2010, avait dit à notre collègue Chantal Guy : « Quand tout tombe, il reste la culture ! » Dany Laferrière participera d’ailleurs à la première émission du 5 septembre, en direct de Port-au-Prince.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Émilie Perreault

Je vais m’entourer de gens qui sont des passeurs, des passionnés de culture comme moi. Ils vont nous transmettre leur amour des livres, de la musique, de la danse, du théâtre, des arts visuels. Émilie Perreault

Il n’y aura pas de critiques à proprement parler, mais des invités vont faire des comptes rendus de spectacles ou d’expositions à l’affiche, en mettant les œuvres en perspective.

Pour l’animatrice, qui a déjà collaboré à l’émission de Paul Arcand, « la radio est un médium de proximité qui permet d’avoir un impact concret dans le quotidien des gens ». C’est aussi la meilleure tribune, selon elle, pour « faire vibrer les auditeurs » et leur donner le goût de l’art.

Émilie Perreault travaillera avec un réseau de collaborateurs qui feront des apparitions en alternance toutes les deux semaines. Radio-Canada n’a pas dévoilé de noms encore, puisque l’équipe n’est pas complète. Mais on sait qu’Émilie Perreault prépare l’émission en étroite collaboration avec Sylvie Lavoie (Culture Club), une réalisatrice qui a 30 ans d’expérience à Radio-Canada.

On sait aussi que beaucoup de créateurs se retrouveront à son micro, des artistes connus et moins connus, qui viendront en studio faire des entrevues, des chroniques ou des performances. « Il y aura une prédominance littéraire, dit l’animatrice, mais on va aussi parler des arts vivants. Je suis une spectatrice assidue de théâtre, comme vous savez. »

Et pas seulement spectatrice : Émilie Perreault est aussi autrice de théâtre. Elle donnera la semaine prochaine une lecture publique d’un texte de son cru, La suspension consentie de l’incrédulité. Un solo dirigé par la comédienne Sophie Cadieux, au festival Fous de théâtre, à L’Assomption (les 25, 26 et 27 août).

Il restera toujours la culture, en semaine de 13 h 30 à 15 h, dès le 5 septembre, à ICI Première