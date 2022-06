Matiu présente Tipatshimushtunan, entre vidéoclip et documentaire

En offrant une œuvre entre le vidéoclip et le documentaire qui sortira officiellement le jour de la fête du Canada, l’auteur-compositeur-interprète Matiu dénonce en mots et en images « les injustices des pensionnats autochtones et les effets de l’évangélisation ».

Marissa Groguhé La Presse

Tipatshimushtunan, titre qui signifie « Racontez-nous », permet au musicien de demander à ses ancêtres comment vivait l’Innu d’autrefois. La chanson, où l’innu, le naskapi et le français se rencontrent, a été réalisée par Louis-Jean Cormier. Le court métrage a été réalisé par Jean-Vital Joliat. Matiu tente de « capturer les réalités vécues dans les pensionnats autochtones », tout en présentant « un aperçu de sa vie à Maliotenam, communauté innue de la Côte-Nord ». Tipatshimushtunan sera offerte sur toutes les plateformes à partir du 1er juillet, Matiu souhaitant profiter de la fête du Canada pour faire passer son message.