Protestation de jeunes artistes au TNM

La directrice et le dissident

Jeudi dernier, à la première de Cher Tchekhov, de Michel Tremblay, un groupe de jeunes de la relève en théâtre a retardé le lever du rideau afin de dénoncer la direction qui laisse « mourir » le TNM. Après avoir protesté dans le hall et discuté avec le metteur en scène Serge Denoncourt, une quinzaine de protestataires ont été emmenés dans la salle afin de lire un court message au public. « Nous prenons le risque de venir dire ici dire une vérité que nous sommes des centaines à penser : le Théâtre du Nouveau Monde est en train de mourir. Et ne propose plus rien de nouveau. » La Presse a réuni mardi la directrice du TNM, Lorraine Pintal, et le porte-parole du groupe de contestataires : l’auteur et metteur en scène Hugo Fréjabise.