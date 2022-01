Désinformation sur la COVID-19

Neil Young demande à Spotify de retirer sa musique

(New York) Le chanteur Neil Young a demandé à Spotify, dans une lettre ouverte finalement retirée de son site, de supprimer sa musique de la plateforme de streaming, en l’accusant de désinformation sur la COVID-19 et les vaccins via les balados du populaire et controversé Joe Rogan.