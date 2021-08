Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

André Duchesne La Presse

Josée Lapointe La Presse

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Cinéma sous les étoiles : neuf films sociaux et politiques gratuits

Envie de cinéma social et politique ? Jusqu’au 2 septembre, la série Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias se poursuit en ligne avec la présentation de documentaires percutants sur plusieurs grands enjeux : villes ouvrières en mutation, sort des réfugiés, Intifada, etc. On y retrouve deux documentaires québécois, Errance sans retour, de Mélanie Carrier et Olivier Higgins, consacré aux réfugiés rohingya, et Les libres, de Nicolas Lévesque, portrait sensible d’ex-détenus en réinsertion dans une usine de transformation du bois. À voir sur TV5unis.ca.

En salle : Original Gros Bonnet à La Tulipe

PHOTO VILLEDEPLUIE, FOURNIE PAR LA SHOEBOX Original Gros Bonnet

Le groupe Original Gros Bonnet a lancé son album Tous les jours printemps en août 2020, et le septuor en fera un an plus tard ce qu’on pourrait qualifier de lancement anniversaire, le 28 août à La Tulipe. On pourra ainsi entendre pour la première fois sur une scène montréalaise ces nouvelles pièces du groupe de multi-instrumentistes qui fusionne brillamment hip-hop et jazz. En première partie : Étienne Coppée.

Évènement : Noël dans l’camping à Saint-Élie-de-Caxton

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Guylaine Tanguay, chanteuse country et porte-parole du tout premier Noël dans l’camping, à Saint-Élie-de-Caxton

Le village de Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie, accueillera du 27 au 29 août Noël dans l’camping, hybridation du festival Noël dans le parc, qui produit l’évènement, et du sacro-saint Noël des campeurs. Pour cette toute première mouture aux accents western, country et pop, la porte-parole Guylaine Tanguay, Marc Déry, Alfa Rococo, Radio Radio, Les Hôtesses d’Hilaire, Bon Enfant, Jérôme 50 ou encore Stéphanie Bédard, elle-même caxtonienne, poseront leurs instruments au Camping Bivouak. Outre trois journées de concerts, le rendez-vous promet des activités saugrenues comme une caravane du père Noël en « gougounes », un village pour enfants et des performances d’artistes du cirque et de la rue.

En salle : un nouveau ciné-club à la Cinémathèque

PHOTO FOURNIE PAR MAISON 4:3 Rose-Marie Perreault et Anthony Therrien dans Les faux tatouages, de Pascal Plante

Un nouveau ciné-club, Aime ton cinéma reçoit, voit le jour dès ce jeudi soir à la Cinémathèque québécoise avec la projection du film Les faux tatouages, de Pascal Plante, précédé du court Aujourd’hui ou je meurs, de Kristina Wagenbauer. Organisé par le Regroupement des distributeurs indépendants de films du Québec, Aime ton cinéma reçoit est construit selon une formule très simple. Un cinéaste choisit un film coup de cœur d’un ou d’une collègue qui vient présenter son film. À son tour, le cinéaste choisi sélectionne le film du mois suivant. L’animation des soirées est confiée au cinéphile et programmateur Paul Landriau, qui sélectionne le court métrage de chaque soirée. Ce jeudi à 19 h à la Cinémathèque québécoise.

En salle et en ligne : des concerts gratuits à MUTEK

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE MAYSUN Le percussionniste MAYSUN sera en performance ce jeudi au parterre du Quartier des spectacles.

Le festival de musique électronique et de créativité numérique MUTEK bat son plein dans les rues de Montréal. Depuis le 24 août et jusqu’au 29, le parterre du Quartier des spectacles voit défiler la série Expérience, soit quelque 25 performances en direct consacrées aux ingéniosités électros. MAYSUN, Claire & Alicia Hush, vigliensoni, Echönymphia, YlangYlang, Debbie Doe, Gene Tellem, Bénédicte ou encore Ellxandra doivent encore y faire des apparitions gratuites. Des concerts payants en salle et des performances en ligne sont aussi au programme. L’exposition annuelle MUTEK se décline quant à elle en formule hybride jusqu’au 5 septembre.

Au musée : voyage au XVIIIe siècle à Pointe-à-Callière

ILLUSTRATION ANNIE CARBONNEAU-LECLERC, FOURNIE PAR POINTE-À-CALLIÈRE Samedi et dimanche, les marcheurs pourront voyager dans le temps aux abords du musée Pointe-à-Callière et sur la place Royale, dans le Vieux-Montréal.

Samedi et dimanche, les marcheurs pourront voyager dans le temps aux abords du musée Pointe-à-Callière et sur la place Royale, dans le Vieux-Montréal. Un marché public « recréera l’ambiance de la première place du Marché de Montréal à l’époque de la Nouvelle-France ». Pour que l’immersion dans le XVIIIe siècle soit réussie, les organisateurs ont convié des marchands, musiciens et artisans traditionnels. Par ailleurs, une série d’animations extérieures mettront en valeur les savoir-faire d’antan. L’an dernier, pandémie oblige, l’évènement s’était déroulé en formule virtuelle uniquement. Le Marché public de Pointe-à-Callière 2021 conserve néanmoins un volet numérique.