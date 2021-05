Au lendemain de l’annonce de la reprise des évènements touristiques et culturels l’été prochain, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a dévoilé jeudi l’octroi d’une enveloppe supplémentaire de 2,5 millions à la SODEC, afin de soutenir les festivals de musique et de variétés.

Luc Boulanger

La Presse

Cette aide supplémentaire du gouvernement du Québec vient bonifier l’enveloppe régulière de la SODEC destinée aux festivals totalisant près de 11 millions en 2020-2021, grâce à l’apport du Plan de relance économique pour le milieu culturel.

« Après cette année difficile que nous venons de traverser, notre gouvernement est heureux de pouvoir soutenir ces évènements qui permettront enfin aux Québécoises et aux Québécois de se retrouver et d’apprécier le talent d’artistes dont nous sommes fiers. En plus de marquer le retour des "beaux jours", les festivals contribueront à relancer notre culture et notre économie qui en ont bien besoin », a déclaré la ministre Roy par voie de communiqué.

Son ministère rappelle aussi que dans son plan global de déconfinement lancé mardi, le gouvernement Legault a émis « des directives pour les mesures sanitaires liées à l’organisation des festivals et évènements touristiques et culturels, pour assurer que ceux-ci se déroulent en toute sécurité ».