Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Josée Lapointe

La Presse

André Duchesne

La Presse

Frédéric Murphy

La Presse

Stéphanie Morin

La Presse

Sur le web

Les Grands Ballets présentent Stabat MateR

Les Grands Ballets canadiens de Montréal offriront tout à fait gratuitement la webdiffusion intégrale de la pièce Stabat Mater jusqu’au 6 avril. Présentée pour la première fois à Montréal en 2017, la pièce a été créée par le chorégraphe d’origine roumaine Edward Clug pour le Ballet de Munich. Ce dernier, qui dirige le Ballet Maribor, en Slovénie, a ensuite revisité pour la compagnie Carmina Burana, en 2019. Stabat Mater a été filmée de façon intimiste, directement sur la scène du Studio-Théâtre des Grands Ballets, dans l’Espace Wilder. La compagnie compte proposer d’autres pièces classiques et contemporaines tout au long de la saison sur ses plateformes web en attendant de pouvoir retourner en salle.

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Sur vos écrans

PHOTO FADEL SENNA, AGENCE FRANCE-PRESSE Bertrand Tavernier

Hommage à Bertrand Tavernier

Pour rendre hommage au cinéaste Bertrand Tavernier, qui est mort la semaine dernière, StudioCanal TV présentera vendredi trois œuvres choisies parmi son imposante filmographie. On pourra voir un à la suite de l’autre le film social L.627 (1992), la fresque historique Laisser-passer (2002) et le drame psychologique Une semaine de vacances (1980), trois films qui montrent l’étendue du registre du grand réalisateur français, qui pouvait s’attaquer à tous les sujets. Le 2 avril, à compter de 20 h.

— Josée Lapointe, La Presse

Sur le web

PHOTO FOURNIE PAR L’OSM La cheffe Dalia Stasevska

Escapade nordique avec l’OSM

La talentueuse cheffe d’orchestre finlando-ukrainienne Dalia Stasevska, qui est la première cheffe invitée de l’Orchestre symphonique de la BBC et qui est demandée partout dans le monde, dirigera pour la première fois l’OSM lors d’un concert qui sera webdiffusé jusqu’au 13 avril. Au menu de cette « escapade nordique », des œuvres de trois compositeurs liés au Nord : Finlandia, de Sibellius, le Concerto pour harpe de Rautavaara, avec en vedette la harpiste solo de l’OSM Jennifer Swartz, et la Première Symphonie de Chostakovitch. Billets sur le site de l’OSM.

— Josée Lapointe, La Presse

Sur vos écrans

PHOTO FOURNIE PAR REGARD Ève Duranceau dans Chef de meute, de Chloé Robichaud

50 courts gratuits pour les 25 ans de REGARD

Pour célébrer son 25e anniversaire, le festival de courts métrages REGARD de Saguenay propose de voir ou revoir gratuitement 50 films présentés au fil des ans. Ces films sont regroupés en cinq thématiques : Les premiers films de…, Les inspirantes, courts animés québécois, documentaires québécois et Les immortels. Parmi les titres : Chef de meute, de Chloé Robichaud, Dust Bowl Ha ! Ha !, de Sébastien Pilote, La coupe, de Geneviève Dulude-De Celles, La ronde, de Sophie Goyette, Viaduc, de Patrice Laliberté, et Âme noire, de Martine Chartrand. Jusqu’au 25 avril sur le site lafabriqueculturelle.tv. La 25e édition aura lieu du 9 au 13 juin.

— André Duchesne, La Presse

Sur le web

PHOTO DAPHNÉ LEHOUX TRAVERSY, FOURNIE PAR LA ROTONDE L’interprète Eve Rousseau-Cyr dans la version cinématographique des Dix commandements, par Harold Rhéaume

Les dix commandements d’Harold Rhéaume

Voilà deux décennies que le chorégraphe Harold Rhéaume a fondé sa compagnie Le fils d’Adrien danse, à Québec. Pour souligner cet anniversaire, La Rotonde propose en webdiffusion jusqu’au 5 avril la relecture de sa pièce Les dix commandements, sa première grande œuvre, réflexion sur le vivre-ensemble créée en 1998, à Montréal. Le tout prend la forme d’un film de 20 minutes, adapté de la pièce originale par le réalisateur et directeur photo Loup-William Théberge et interprété par 10 danseurs. Ce premier volet cinématographique devrait être suivi, cette année, de deux autres volets – in situ et scénique.

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Sur les écrans

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ACHIVES LA PRESSE Jean-Philippe Wauthier, photographié l'an dernier, photographié sur le plateau de Bonsoir bonsoir !

Bonsoir bonsoir ! de retour

L'été commence dès le mois d'avril avec le démarrage de la nouvelle saison du talk-show Bonsoir bonsoir ! Cette année, Jean-Philippe Wauthier recevra de nouveaux collaborateurs réguliers sur son plateau : Sonia Benezra, Catherine Ethier, Virginie Fortin, David Goudreault, Louise Latraverse et Pierre-Yves Roy-Desmarais alterneront avec les amis déjà certifiés de l'émission que sont Alexandre Barrette, Simon Boulerice, Sam Breton, Élise Guilbault, Paul Houde, Mariana Mazza et, bien sûr, Jean-Sébastien Girard. Serge Denoncourt, actuellement sur le Vieux Continent pour des contrats de mise en scène, donnera de ses nouvelles d'Europe. Comme il fallait s'y attendre, les grosses pointures s'alignent pour la première semaine de l'émission : Martin Matte, Janette Bertrand, Dominique Anglade, Evelyne Brochu, Guylaine Tremblay, Vincent Vallières, Claude Meunier, Alice Morel-Michaud et Bruno Blanchet y feront un tour et Claude Dubois viendra y donner une prestation. Du lundi au jeudi, à 21 h, sur ICI Télé, dès le 5 avril.

— Frédéric Murphy, La Presse

Au cinéma

PHOTO TIRÉE DU SITE IMDB Un extrait du court métrage Colette

Les courts finalistes aux Oscars au Parc

Fidèle à sa tradition, le Cinéma du Parc présente, à compter de vendredi, la sélection des courts métrages finalistes en vue de la 93e édition de la soirée des Oscars, qui aura lieu le 25 avril. Cette sélection comprend cinq films de fiction, cinq d’animation et cinq documentaires regroupés dans trois programmes distincts. Les films viennent notamment des États-Unis, de France, d’Israël, de Palestine et d’Islande. La Presse a entre autres vu le court métrage documentaire Colette, d’Anthony Giacchino et d’Alice Doyard. Cette œuvre poignante et dure raconte le périple d’une Française de 90 ans qui, accompagnée d’une jeune guide, va visiter les ruines d’un camp de la mort où des membres de sa famille ont péri.

— André Duchesne, La Presse

Sur le web

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le metteur en scène Serge Denoncourt

Espace Go, 100 artistes réunis

Le théâtre Espace Go a réuni une impressionnante liste d’artistes pour son évènement-bénéfice Jardin, cour, salon, présenté en ligne – et en direct – le vendredi 2 avril. Au total, 100 personnalités du monde du théâtre, de la télévision, de la musique et de l’humour participeront au spectacle d’une durée de six heures, mis en scène par Serge Denoncourt. De Julie Le Breton à Guy A. Lepage en passant par Anne Dorval et Laurent Paquin, les invités participeront à une série de numéros de tout acabit. Conte, chansons, sketchs, entrevues, lectures érotiques ponctueront la soirée. Prix : 50 $.

— Stéphanie Morin, La Presse