 Arts et spectacles: ils ont fait 2018 

Au début de 2018, Black Panther fracasse des records au box-office (1,347 milliard US dans le monde à la fin de l'année). Le premier film de la franchise Marvel Cinematic Universe (MCU) avec un superhéros principal noir prend le cinquième rang des départs les plus lucratifs de l'histoire. Les éloges fusent de partout. Michelle Obama remercie même le réalisateur Ryan Coogler sur Twitter. «Grâce à toi, des jeunes vont enfin voir des superhéros comme eux au grand écran», écrit-elle. Pas de doute, Black Panther, nommé aux Golden Globes dans la catégorie des films dramatiques, s'est avéré un phénomène qui a dépassé le monde du cinéma. - Émilie Côté

Charles Dutoit est visé par des allégations de harcèlement et d'agression sexuels, ainsi que de harcèlement psychologique. Après les témoignages de deux chanteuses d'opéra et d'une musicienne (qui ont affirmé à l'Associated Press avoir été agressées par M. Dutoit entre 1985 et 2010), les témoignages de six autres femmes s'ajoutent dans les semaines qui suivent. La Presse et Le Devoir recueillent aussi les témoignages d'une quinzaine de musiciens, qui dénoncent le climat de travail insupportable instauré par le maestro Dutoit. Récemment, l'enquête interne de l'OSM a été jugée non concluante. - Émilie Côté

La rencontre de Yannick Nézet-Séguin et de François Girard, maîtres d'oeuvre de cette reprise de Parsifal au Metropolitan Opera House de New York en février dernier, représente un événement majeur pour le rayonnement de la culture québécoise à l'étranger. Le maestro québécois commençait à peine à asseoir son autorité. Son leadership empathique a propulsé l'orchestre du Met dans ce Parsifal, sommet de l'opéra wagnérien de nouveau magnifié par la mise en scène visionnaire de François Girard. - Alain Brunet

Il est «le rappeur québécois que toute la France attendait», selon Les Inrocks. Loud est aussi celui qui a le plus tourné en France dans l'histoire du rap québécois. En janvier 2018, il donne deux spectacles à guichets fermés dans la salle parisienne La Boule noire. Après un spectacle complet au Club Soda (qui va conduire à des supplémentaires au MTelus et au Centre Bell!), il retraverse l'Atlantique pour une tournée française de 15 dates. Cerise sur le gâteau: sa chanson Toutes les femmes savent danser fait son entrée sur les ondes des radios commerciales en mars 2018. - Émilie Côté

Sans avoir été honorés individuellement pour leur travail de réalisation, Jean-Marc Vallée et Denis Villeneuve peuvent se féliciter des récompenses hollywoodiennes reçues pour leurs oeuvres en 2018. Ainsi, l'année commence en lion pour la série Big Little Lies (saison 1) réalisée par Jean-Marc Vallée. Lors de la 75e édition des Golden Globes, le 7 janvier, celle-ci récolte quatre prix, dont celui de la meilleure minisérie ou meilleur film pour la télévision. S'ajoutent trois prix d'interprétation à Nicole Kidman, Alexander Skarsgård et Laura Dern. Le film Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve remporte quant à lui deux Oscars, pour la meilleure direction photo (Roger Deakins) et les meilleurs effets spéciaux, sur cinq sélections, à la 90e cérémonie, le 4 mars. Ce sont les artisans de la succursale montréalaise de l'entreprise Framestore qui ont eu le mandat de créer ces effets visuels. Le Québécois d'adoption Donald Sutherland reçoit quant à lui un Oscar d'honneur. - André Duchesne

Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) tombe au centre d'une polémique lorsqu'il annonce qu'il vendra aux enchères un de ses deux tableaux de Marc Chagall (La tour Eiffel) pour acquérir la toile de Jacques-Louis David Saint Jérôme entendant la trompette du Jugement dernier et ainsi bonifier sa collection d'art français. Plusieurs critiquent cette décision, entre autres en affirmant que le MBAC est un musée public qui a notamment comme mission de protéger le patrimoine. Puis, surprise, deux mois plus tard, le directeur du Musée, Marc Mayer, annonce que la mise aux enchères du Chagall est annulée et que l'oeuvre restera dans la collection nationale. - Véronique Lauzon

À la fin de la diffusion de la série à succès Fugueuse, à TVA, dans laquelle il incarnait le personnage marquant de Damien, Yes Mccan sort une chanson solo intitulée Désirée... En mai 2018, la rumeur se confirme. Yes Mccan, né Jean-François Ruel, quitte son groupe Dead Obies, annonce-t-il sur Facebook. Il sortira un premier album en août avant de partir en tournée. «Ce n'est pas une annonce facile à faire pour moi», écrit-il en se réjouissant que Dead Obies continue d'exister sans lui. - Émilie Côté

Le buzz commence dès janvier dans les cercles alternatifs de la scène musicale québécoise. Mais c'est en mai que le grand public québécois découvre le phénomène Hubert Lenoir sur le plateau de l'émission La voix. Avec son look androgyne, sa gestuelle suggestive, ses propos et sa chanson Fille de personne II, le rockeur flamboyant - aussi membre du groupe The Seasons - ne laisse personne indifférent, et tous les médias se l'arrachent. - Émilie Côté

Quelques mots dans une rubrique de La Presse à propos de la parité dans les festivals de musique («a priori, je veux qu'on fasse passer l'art avant le sexe»), et voilà que Louis-Jean Cormier (qui fera ensuite un mea-culpa) met le feu aux poudres à un débat qui avait commencé un an plus tôt avec la naissance du regroupement Femmes en musique. Une discussion pas si nouvelle, donc, et loin d'être circonscrite au Québec, mais au-delà des milliers de chroniques et insultes qui fusent de toutes parts, les doutes de l'auteur-compositeur-interprète ont le mérite d'amener au premier plan un questionnement sur la place des femmes en musique, autant pour les têtes d'affiche que pour les techniciennes. Espérons qu'on n'arrêtera pas d'en parler maintenant que le «scandale» s'est éteint. - Josée Lapointe

Le 5 mai, Childish Gambino (Donald Glover) largue une bombe sur YouTube: le vidéoclip This Is America. Réalisé par Hiro Murai, rempli de symboles cachés, le clip dénonce la culture du divertissement ainsi que la violence en Amérique et remportera les prix les plus prestigieux aux MTV Video Music Awards. Au moment d'écrire ces lignes, il a été vu plus de 440 millions de fois sur YouTube. - Chantal Guy

Portée par le public dès son audition à l'aveugle, la chanteuse d'origine haïtienne Yama Laurent remporte la victoire lors de la sixième édition de La voix, à TVA, avec 60 % du vote populaire. Recrutée dans l'équipe de Garou, elle fait un parcours sans faute, émouvante dans sa grande timidité et son émotion contenue, qui explosent littéralement lorsqu'elle chante - voir son interprétation d'Ils s'aiment de Daniel Lavoie en quart de finale. Elle se démarque en finale avec Un peu de nous, une chanson écrite pour elle par son coach, et marque du même coup l'histoire en brisant l'hégémonie blanche des cinq précédents gagnants, soit Valérie Carpentier, Yoan Garneau, Kevin Bazinet, Stéphanie St-Jean et Ludovick Bourgeois. - Josée Lapointe

ÉTÉ

Pauline Julien en vedette

À l'occasion des 20 ans de sa mort, la pasionaria de la chanson québécoise est partout à l'honneur cette année: théâtre, documentaire et spectacle hommage nous rappellent sa chaleureuse et bouillante présence. Le bal est lancé lors dès l'ouverture des Francos avec le spectacle La renarde, imaginé et mis en scène par Ines Talbi. De Klô Pelgag à Louise Latraverse en passant par Sophie Cadieux, il réunit une foule d'interprètes de toutes les générations qui ont porté avec fougue et passion les mots de la grande Pauline. Cette rencontre débouche en février sur une tournée et un album. - Josée Lapointe

La communion avec Bélanger

Il y a quelque chose de presque religieux dans ce spectacle extérieur que donne Daniel Bélanger sur la place des Festivals dans le cadre des Francos. La communion est totale entre les dizaines de milliers de personnes qui se sont déplacées par une belle soirée de juin et le chanteur dont le répertoire a marqué les 25 dernières années. Daniel Bélanger refait pratiquement à l'identique son généreux spectacle Paloma, en interprétant presque tous ses classiques ainsi que ses nouvelles pièces. La question se pose à la fin du spectacle: à l'ère de la multiplication des contenus musicaux, est-il possible qu'un nouvel artiste aussi fédérateur rejoigne comme Bélanger plusieurs générations? C'est ce qui rend sa carrière et son oeuvre aussi uniques. - Josée Lapointe

Les Foo Fighters à Québec, prise 2

Des gens avaient couché dehors pour être tout juste devant la scène. Trois ans après un spectacle légendaire de quatre chansons écourté par des orages, les Foo Fighters sont de retour sur les plaines d'Abraham le 9 juillet au Festival d'été de Québec. Le groupe de Dave Grohl prend sa revanche sur Dame Nature en donnant un spectacle exaltant et intense de deux heures et demie. Pas de doute, un lien privilégié s'est créé pour longtemps entre Québec et les Foo Fighters. - Émilie Côté

Les festivals sous la canicule

Plusieurs jours de canicule s'abattent sur le Québec et Montréal. Le Festival de jazz de Montréal doit même annuler certaines activités en journée et fermer certaines installations extérieures. Pendant Osheaga, c'est aussi très chaud et humide. Le temps a beau être suffocant, le bilan du festival est positif. Avec 135 000 billets vendus pour les trois jours de musique, Osheaga affiche complet. C'est donc de bon augure pour 2019, où l'événement retrouvera son emplacement d'origine, en raison de la fin des travaux de réaménagement du parc Jean-Drapeau. - Émilie Côté

Penderecki joué à Lanaudière, un sommet estival

Le samedi 14 juillet, l'exécution par l'OSM et Kent Nagano de La Passion selon saint Luc, de Krzysztof Penderecki, a été un moment fort au Festival de Lanaudière. Quelques jours avant l'interprétation de l'oeuvre contemporaine à Cracovie et à Salzbourg, le programme offert à l'amphithéâtre Fernand-Lindsay n'a pas été un événement archifédérateur, cette exécution n'en demeure pas moins la plus marquante de l'été classique. En prime, aux concerts québécois et européens, un entretien convivial avec le grand compositeur polonais a coiffé ce sommet de mélomanie. - Alain Brunet

Coït interrompu à Osheaga

Le 3 août, la foule la plus considérable et la plus compacte observée à Osheaga allait se prosterner devant Travis Scott et ainsi boucler dans l'euphorie totale le premier soir du festival. L'indice de coolitude du rapper était à son maximum, coïncidant avec la sortie de l'opus Astroworld, plus que défendable. Mais... retenu à la douane après s'y être présenté beaucoup trop tard, le fameux MC a dû se rabattre sur une performance éclair à Montréal, soit une quarantaine de minutes avec effets spéciaux et projections dernier cri devant une foule survoltée... jusqu'à l'interruption brutale du coït. - Alain Brunet

Juste pour rire et Netflix

Netflix s'invite au festival Just for Laughs pour tourner une nouvelle série dans laquelle on retrouve Louis-José Houde, François Bellefeuille, Katherine Levac et Adib Alkhalidey parmi 47 humoristes en vitrine en provenance de 15 pays. Chaque humoriste québécois enregistre un épisode spécial de 30 minutes au Club Soda ou au studio Hydro-Québec du Monument-National du 24 au 29 juillet. La série consacrée au stand-up de Netflix sera offerte quelque part en 2019. - Émilie Côté