(Paris) Le très attendu Star Wars Outlaws, jeu vidéo dérivé de la saga créée George Lucas, sortira le 30 août, a annoncé mardi Ubisoft en dévoilant une bande-annonce.

Agence France-Presse

Réalisé en collaboration avec LucasFilm, Star Wars Outlaws plonge le joueur dans la peau de Kay Vess, une hors-la-loi qui évolue au sein de l’Empire.

Carré brun, blouson en cuir, tatouage apparent et pistolet à la ceinture, toujours accompagnée de son fidèle animal galactique, Nix, Kay Vess explorera des planètes, naviguant entre des syndicats du crime afin de regagner sa liberté, d’après le site de l’éditeur français.

« À mesure que vous traverserez la galaxie, vous rencontrerez une palette de syndicats criminels et vous effectuerez des missions pour eux, ce qui pourra avoir un impact positif ou négatif sur votre réputation », a précisé le directeur narratif Navid Khavari, dans un communiqué.

L’action se déroulera entre les évènements des films The Empire Strikes Back et Return of the Jedi.

Des figures emblématiques de l’univers Star Wars feront une apparition comme Jabba le Hutt sur la planète Tatooine ou encore le droïde C-3 po, d’après la bande-annonce.

Déjà disponible en pré-commande, Star Wars Outlaws sera disponible sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, et PC.

Parmi les autres jeux d’Ubisoft attendus avec impatience, Assassin’s Creed Codename Red, qui transportera la célèbre franchise dans le Japon féodal, devrait sortir fin 2024 ou début 2025.