Les actions de Tesla ont enregistré une forte baisse dans les échanges intrajournaliers après que le président-directeur général Elon Musk a démenti un rapport selon lequel le constructeur automobile aurait annulé ses plans pour un véhicule moins coûteux.

Bloomberg

L’action a chuté de 3,63 % vendredi après que Reuters eut déclaré que Tesla abandonnait le projet, citant des sources anonymes et des messages de l’entreprise qu’il avait examinés.

« Reuters ment », a écrit M. Musk sur X, son service de médias sociaux.

M. Musk a pour la première fois fait allusion à un modèle à 25 000 $ US (près de 34 000 $ CAN) lors d’un évènement organisé par l’entreprise en septembre 2020. Le PDG avait alors déclaré qu’une série d’innovations sur lesquelles Tesla travaillait lui permettait de croire que l’entreprise pourrait produire un véhicule électrique à ce prix dans un délai d’environ trois ans.

Plus de trois ans plus tard, l’absence d’un modèle à bas prix dans la gamme Tesla s’avère coûteuse. La société chinoise BYD, qui propose plusieurs véhicules électriques beaucoup moins chers, a dépassé les ventes de l’entreprise d’Austin au cours du quatrième trimestre de l’année dernière. Cette semaine, Tesla a annoncé sa première baisse des livraisons trimestrielles de véhicules depuis les premiers jours de la pandémie mondiale.

Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de Tesla, en janvier, M. Musk a déclaré que l’entreprise était « très avancée » dans la conception d’une voiture moins chère, dont la production devrait commencer vers la fin de l’année prochaine.

Il a également vanté les mérites d’un nouveau « système de fabrication révolutionnaire », qu’il a qualifié de « bien plus avancé que n’importe quel système de construction automobile dans le monde, avec une marge appréciable ».

Des remises sur les VUS

Vendredi également, Tesla a annoncé qu’elle réduisait le prix de véhicule le plus vendu, le Model Y, qu’elle a en stock, la version à propulsion étant vendue 4600 $ US de moins que le coût d’une commande personnalisée du véhicule utilitaire sport.

Tesla propose ces offres après avoir produit 46 561 véhicules de plus qu’il n’en a livré au premier trimestre, ajoutant plus de voitures à son stock que jamais auparavant. Bien que l’entreprise ait attribué la baisse de ses ventes mondiales en partie au changement de son usine californienne pour la construction de la berline Model 3 améliorée et à la mise à l’arrêt de son usine en Allemagne, certains analystes n’y croient pas.

La différence entre le nombre de véhicules construits et vendus par Tesla au cours du trimestre « dissipe l’idée que les livraisons du premier trimestre ont été en quelque sorte limitées par l’offre plutôt que par la demande », a écrit Ryan Brinkman, un analyste de JPMorgan Chase & Co. qui a l’équivalent d’une note de vente sur l’action Tesla, dans un rapport daté du 3 avril.

M. Brinkman a réduit son objectif de prix cible pour les actions de 130 à 115 $ US et a revu à la baisse ses estimations pour le chiffre d’affaires et le bénéfice par action du premier trimestre. Il prévoit désormais que Tesla enregistrera une sortie de trésorerie libre de 1,3 milliard US, au lieu d’une entrée de plus de 300 millions US, en raison d’une augmentation record attendue des stocks de produits finis.

L’action de Tesla a chuté de 31 % cette année, au deuxième rang des pires performances de l’indice S&P 500.