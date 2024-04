Le terme WiFi a été inventé en 1999 par la firme de marketing Interbrand, mandatée pour trouver un nom plus séduisant au standard IEEE 802,11 et qui s’est inspiré de « Hi-Fi », ou « haute fidélité ».

Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Que signifie le terme « WiFi » ?

Réponse

Contrairement à une croyance répandue, « WiFi » n’est pas une contraction de « wireless fidelity ». En fait, le terme ne signifie rien : il a été inventé en 1999 par la firme de marketing Interbrand, mandatée pour trouver un nom plus séduisant au standard IEEE 802,11 et qui s’est inspiré de « Hi-Fi », ou « haute fidélité ».

« Différent comme tout le monde »

PHOTO LIONEL BONAVENTURE, AGENCE FRANCE-PRESSE L’auteure Emmanuelle Parent a publié en mars dernier un essai rafraîchissant sur les réseaux sociaux, Texter, publier, scroller, fruit de centaines d’entrevues avec des adolescents et de jeunes adultes utilisateurs de ces plateformes.

Loin des procès ou de la glorification des réseaux sociaux, l’auteure Emmanuelle Parent a publié en mars dernier un essai rafraîchissant sur ces plateformes, Texter, publier, scroller. La docteure en communication a mené des centaines d’entrevues avec des adolescents et de jeunes adultes, dont un qui ouvre le livre avec cette explication fascinante : « Je veux montrer que je suis moi-même, que je suis une personne différente comme tout le monde. » L’objectif de Mme Parent : « Outiller les ados sur les codes et les non-dits et leur permettre une utilisation plus saine des différentes plateformes. »

Consultez des extraits en ligne de Texter, publier, scroller

Ménage à bon prix

PHOTO FOURNIE PAR SHARK Shark a choisi une niche intermédiaire dans le marché très fréquenté des robots aspirateurs avec base à évacuation automatique, avec son Matrix à 479,99 $.

Shark a choisi une niche intermédiaire dans le marché très fréquenté des robots aspirateurs avec base à évacuation automatique, avec son Matrix à 479,99 $. Il est un peu moins soigneux que ses compétiteurs que nous avons testés, ramassant environ 90 % des saletés, n’a pas de fonction vadrouille, mais il est plus débrouillard pour ne pas rester coincé. Et s’il peut nettoyer tous les étages, un seul a droit à une carte personnalisable dressée avec son Lidar.

Lisez notre critique intégrale

Tempête dans un agenda

PHOTO ROBYN BECK, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’acteur Pedro Pascal a remporté le trophée de la meilleure performance masculine dans une série dramatique pour son rôle de Joel Miller dansThe Last of Us, en février dernier.

Il s’agit probablement d’un des débats les plus ésotériques qu’on puisse imaginer : l’acteur Pedro Pascal a-t-il réellement terminé en mars sa partie du tournage de la saison 2 de la série The Last of Us, dans laquelle il campe le rôle principal de Joel et qui doit se poursuivre jusqu’en août ? L’information provenant de sources internes a été niée par HBO. Pour comprendre l’intérêt suscité par cette information en apparence banale, il faut avoir joué au jeu The Last of Us Part II. Sans dévoiler le punch, le débat fait rage depuis des mois : les scénaristes vont-ils suivre l’histoire du jeu vidéo, ou s’en affranchir ?

Lisez l’article d’AlloCiné

Tout sous le capot

PHOTO FOURNIE PAR NUBIA De Genshin Impact à Call of Duty en passant par Dead by Daylight et PUBG Mobile, avec un petit arrêt à Angry Birds 2 et PS Remote Play, le REDMAGIC 9 Pro impressionne d’abord par sa rapidité de chargement.

Le plus récent téléphone de Nubia, le REDMAGIC 9 Pro, réussit l’impensable pour un modèle Android en surclassant en partie le meilleur iPhone, selon nos tests d’étalonnage Geekbench 6. On a ici, les fines mouches l’auront compris, un téléphone spécialisé pour jeu vidéo, avec son ventilateur emblématique et son processeur survolté. Mais il a une gueule qui ne plaira pas à tous, tout en angles et en caractères informatiques, et son interface est parfois mystérieuse.

Lisez notre critique intégrale