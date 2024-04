Le Shark Matrix est très débrouillard pour ne pas rester coincé : en une douzaine de passages, il a toujours réussi à franchir les bordures, à se dépatouiller dans les coins exigus et à se déprendre des quelques fils oubliés et des tapis

L’aspirateur robot Shark Matrix n’est pas le plus futé, n’a pas de fonction vadrouille et est lent. Mais il coûte bien moins cher que ses compétiteurs, ne reste jamais bloqué et sa base n’a pas besoin de sac. Un honnête produit, somme toute.

On aime

Le marché des aspirateurs robots qui reviennent se charger et se vider à leur base est plutôt fréquenté, notamment par iRobot et TP-Link, mais Shark a choisi une niche intermédiaire avec des prix bien moins ruineux que ceux de ses compétiteurs. Voici donc le Matrix à 479,99 $, un des moins chers disponibles.

À ce prix, on a l’aspirateur lui-même, une grosse rondelle de 5 kg et de 34 cm de diamètre, qui se promène d’abord une première fois sur un étage de votre maison pour la cartographier. Il dispose pour cette tâche d’un système de télédétection par laser, un LiDAR. Il peut donc travailler de jour comme de nuit et ajoute même dans sa carte des endroits auxquels il ne peut accéder.

Cette carte peut ensuite être éditée à partir de l’application Shark, notamment pour étiqueter chaque pièce et définir des zones à éviter.

Une fois son travail terminé, le Matrix revient se placer sur sa base et se vide dans un compartiment amovible. Celui-ci, première belle surprise, ne contient pas de sac qu’il faut vider et changer tous les deux ou trois mois. Il suffit d’ouvrir un clapet et de vider le compartiment dans la poubelle, ce qu’on fait environ une fois par mois.

Comme d’habitude, il faut faire un premier ramassage manuel dans l’espace qu’on veut nettoyer avec notre Matrix, enlever câbles, petits objets et vêtements dans lesquels il risque de s’entortiller. Premier constat : le Matrix est un peu plus bruyant qu’un Roomba ou un Tapo, et il émet un cliquetis qui fait un peu bon marché. Mais il demeure tout de même assez silencieux pour ne pas être trop dérangeant pendant son ménage.

Alors, ramasse-t-il bien la poussière et les débris ? Nous lui donnons ici une note de 7 sur 10 : il est un peu moins soigneux que ses compétiteurs que nous avons testés, mais il ramasse environ 90 % des saletés. On voit très bien après son passage la différence, mais de petits déchets sont oubliés.

Il est par contre très débrouillard pour ne pas rester coincé. En une douzaine de passages, il a toujours réussi à franchir les bordures, à se dépatouiller dans les coins exigus et à se déprendre des quelques fils oubliés et des tapis. Il retrouve aussi sans faute sa base, ce qui n’est pas toujours le cas des autres modèles.

On aime moins

Le Matrix ne peut produire qu’une seule carte qui peut ensuite être éditée. Si vous le placez sur un autre étage, il fera le ménage, s’arrêtera au moment de retourner à sa base inaccessible, et produira tout de même une carte, qui ne pourra cependant pas être modifiée ou étiquetée.

Dommage qu’il n’y ait pas de fonction vadrouille, ou un accessoire supplémentaire qu’on peut y ajouter comme on l’a fait avec le Roomba Combo j5+. Cette petite pellicule d’eau ajoute beaucoup à la qualité du ménage.

Il est plutôt lent, ce Matrix, prenant par exemple 74 minutes pour une surface de 44 mètres carrés, là où les autres modèles bouclent le ménage en moins de 40 minutes.

Par défaut dans les paramètres, le Matrix revient à sa base après 30 minutes pour se vider et se recharger. Il ne l’a pas fait dans notre cas, un paramètre inutile que nous avons de toute façon annulé. La pile du Matrix est en effet tout à fait capable de couvrir 44 mètres carrés, et il lui reste même 60 % de charge.

Son bon prix n’est pas passé inaperçu : la disponibilité du Matrix est problématique. Il est d’ailleurs en rupture de stock sur le site de Shark au moment d’écrire ces lignes. Canadian Tire et Walmart, notamment, l’offrent encore.

On achète ?

Le Matrix fait plutôt bien ce pour quoi on l’achète : ses ménages sont satisfaisants, il ne reste pas coincé et semble de bonne facture, si deux semaines de test permettent d’en juger.

Il n’a cependant pas les capacités logicielles et la fonction vadrouille de robots aspirateurs plus coûteux.