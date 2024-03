De Genshin Impact à Call of Duty en passant par Dead by Daylight et PUBG Mobile, avec un petit arrêt à Angry Birds 2 et PS Remote Play, le REDMAGIC 9 Pro impressionne d’abord par la rapidité de chargement.

Le plus récent téléphone de Nubia, le REDMAGIC 9 Pro, réussit l’impensable pour un modèle Android en surclassant en partie le meilleur iPhone. Et il fait plutôt bien côté photos et connectivité, mais il a une gueule qui ne plaira pas à tous et son interface est parfois mystérieuse.

On aime

Ne tournons pas autour du pot, c’est la première fois qu’un téléphone Android dépasse un iPhone récent, le iPhone 15 Pro ici, dans nos tests d’étalonnage Geebench 6, du moins en ce qui concerne la puissance du processeur. Les résultats :

Manifestement, le REDMAGIC 9 Pro utilise à plein la capacité de son processeur, un Snapdragon 8 Gen 3, pouvant compter sur 16 Go de RAM et, détail distinctif de cette gamme fabriquée par Nubia depuis 2018, son ventilateur pouvant tourner à 22 000 tours/minute. Combiné à son système de refroidissement appelé ICE 13 qui réduit la température de l’appareil de 25 degrés Celsius, on a ainsi un appareil qu’on n’a pas peur de pousser de crainte qu’il ne s’échauffe.

Et il conserve en tout temps selon notre essai une température normale, que ce soit pendant la recharge, l’utilisation constante pour de la diffusion et, surtout, pour le jeu vidéo.

On a ici, les fines mouches l’auront compris, un téléphone spécialisé pour jeu vidéo. L’interface tout en lettrages informatiques et en animation futuriste nous l’indique d’entrée de jeu. La pile de 6500 mAh, capable de prendre la recharge rapide jusqu’à 80 watts, nous a donné 13 bonnes heures de diffusion vidéo continue, environ 5 h de jeu vidéo exigeant, et plus de deux jours en utilisation normale, en mode attente 90 % du temps.

Nous avons noté une nette amélioration de la qualité des appels téléphoniques par rapport aux modèles REDMAGIC précédents, qui avaient tendance à nous donner une voix avec trop d’écho et pas assez de basses. Le son de notre interlocuteur était excellent, bien que la position du haut-parleur soit peu intuitive et que nous ayons eu tendance à moins l’entendre dès qu’on déplaçait le téléphone.

Amélioration notable également pour la photo, comme notre comparaison avec un iPhone 15 Pro nous l’a confirmé.

Le REDMAGIC 9 Pro, comparé au iPhone 15 Pro PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Trois comparaisons de photos entre le iPhone 15 Pro (à gauche) et le REDMAGIC 9 Pro.

Notez ici le détail et le contraste impeccable des photos fournies par le REDMAGIC 9 Pro. Cet appareil utilise toutefois énormément la correction de luminosité, au point de dénaturer des scènes croquées par un mercredi gris.

La sensibilité de l’écran est revenue à 960 Hz, après qu’on ait baissé quelque peu ce paramètre dans les derniers modèles, ce qui ne changeait pas la réactivité de façon flagrante. Elle demeure de loin supérieure à la norme des téléphones sur le marché. Évidemment, tester un REDMAGIC, c’est surtout s’attarder à sa capacité à gérer les jeux vidéo, que l’on retrouve tous intégrés dans un sous-menu qui apparaît-effets lumineux et sonores à l’appui – quand on appuie sur un bouton rouge sur le côté droit.

De Genshin Impact à Call of Duty en passant par Dead by Daylight et PUBG Mobile, avec un petit arrêt à Angry Birds 2 et PS Remote Play, ce téléphone impressionne d’abord par la rapidité de chargement. Elle est au moins deux fois moindre que sur un appareil « normal ». On remarque également son habileté à changer rapidement les décors, sans délai perceptible, et à bien gérer les déplacements sans accroc. Il y a quelques soubresauts dans certaines transitions, mais il est difficile d’identifier le responsable, du serveur ou du téléphone.

Et il y a tout un univers d’extensions et de réglages plus précis qui attend le véritable expert, auquel nous avons à peine touché. Il n’y a pas grand doute que ce téléphone fait admirablement ce qui est sa mission première, gérer le jeu vidéo.

On dispose évidemment d’une prise 3,5 mm, qui n’a souvent survécu que pour le jeu vidéo. L’écran de 6,8 pouces atteint théoriquement 1600 nits, mais l’étalonnage disponible en ligne le place plutôt dans les 1000 nits, ce qui n’en fait pas le champion dans cette catégorie mais demeure largement supérieur aux porte-étendard de Samsung et Apple. L’identification se fait par un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran et par la reconnaissance faciale. Les deux répondent rondement.

Le prix de tout cet attirail est respectable, à partir de 649 $ US (881 $ CAN) pour le modèle de base, 799 $ US (1085 $ CAN) pour celui que nous avons testé.

On aime moins

Il fallait manifestement couper dans certaines options pour maintenir un prix compétitif, et la recharge magnétique est la première d’entre elles. Le REDMAGIC 9 Pro n’est pas non plus étanche, du moins pas avec une certification en laboratoire.

Bien que l’interface en français soit plus satisfaisante – nous n’avons trouvé aucun sous-menu qui n’ait pas été traduit de l’anglais, une première pour un REDMAGIC –, nous nous sommes encore battu pour trouver certaines fonctions. Il nous a notamment fallu une bonne heure pour enlever le filigrane REDMAGIC des photos.

Le design du REDMAGIC 9 Pro est clairement polarisant. Certains l’adorent, la plupart des non-joueurs détestent. Il est carré, avec une bande lumineuse animée à l’arrière, et semble curieusement épais à 8,9 mm, sans doute à cause de sa coque tout en angles.

On achète ?

Nubia s’adresse en priorité à cette catégorie particulière de joueurs qui vont assouvir leur passion sur le téléphone, avec des jeux exigeants. Pour eux, il s’agit du meilleur produit possible, livrant sans faillir ses capacités surdéveloppées tout en demeurant un bon appareil pour les autres usages.

On voit mal ce qu’un utilisateur qui n’est pas « gamer » pourrait faire de toute cette puissance.