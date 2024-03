Des comparaisons plus poussées nous ont permis de trouver notre préféré entre Gemini et ChatGPT. Quels écouteurs sans fil sont les meilleurs parmi la trentaine que nous avons essayés ? Et nous avons enfin trouvé une utilisation d’une efficacité surprenante pour les routeurs à réseau maillé. Retour sur le banc d’essai pour certains des quelque 300 téléphones, écouteurs, aspirateurs et autres bidules intelligents que nous avons présentés depuis 2016, et que nous avons pu tester à plus long terme.

PHOTO FOURNIE PAR APPLE Les petites ailettes des Beats Fit Pro leur permettent de rester bien stables dans l’oreille. Ces écouteurs offrent l’annulation active du bruit ambiant, leur son est impeccable et ils se connectent en un clin d’œil à tout appareil iOS.

Écouteurs

Après avoir testé des dizaines de modèles d’écouteurs Bluetooth intra-auriculaires, nous avons trouvé depuis deux ans les meilleurs pour un propriétaire d’iPhone : les Beats Fit Pro. Leurs petites ailettes leur permettent de rester bien stables dans l’oreille, ces écouteurs offrent l’annulation active du bruit ambiant, leur son est impeccable et ils se connectent en un clin d’œil à tout appareil iOS. Les Beats Fit Pro battent platement, à notre avis, les AirPods Pro. Les unités de ce modèle vedette dont nous avons hérité grésillent sans cesse pendant les conversations. Les modes Transparence et Annulation du bruit ne fonctionnent plus depuis un an et émettent un bruit blanc.

PHOTO FOURNIE PAR TP-LINK L’atout caché des routeurs en réseau maillé, comme ces Deco X60 : la latence du routeur secondaire, si on se branche sur son port Ethernet, est minimale.

Routeurs

Quand ils sont stables, les routeurs en réseau maillé, où un routeur principal envoie un signal à des routeurs secondaires, permettent d’avoir du WiFi partout dans une grande maison. Leur utilité est incertaine dans une petite maison de 1500 pieds carrés comme la nôtre. Nous avons fini par trouver leur atout caché : la latence des routeurs secondaires. Connectés par WiFi au routeur principal – un Deco BE95, un étage plus bas –, notre PS5 était inutilisable pour le jeu à distance et notre PC de jeu vidéo hoquetait trop souvent. Une fois connectés avec un câble Ethernet à un routeur secondaire, situé à l’étage, ces deux appareils se sont comportés comme s’ils étaient directement branchés au routeur principal. Adieu latence, bonjour jeu en ligne.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Parmi les nombreuses nouveautés présentées par Apple pour ses iPhone, la reconnaissance faciale par FaceID est probablement la plus incontournable,

iPhone

Apple et les observateurs se concentrent évidemment sur les nouveautés de l’iPhone de l’année. Après sept ans, dans notre cas, lesquelles se sont révélées peu ou pas du tout utilisées ? Mea-culpa : commençons par le mode cinématographique, que nous avons qualifié d’« ahurissant » en 2021, et qui effectue une mise au point automatique en vidéo sur le sujet qui parle. Jamais utilisé après l’essai initial. Même indifférence pour le bouton Action, qui remplace le bon vieil interrupteur silencieux par 10 fonctions, ainsi que pour l’égoportrait lent et l’autocorrection des photos. La reconnaissance faciale par FaceID demeure la grande innovation depuis l’iPhone X, et le MagSafe qui recharge et fournit un bon support depuis l’iPhone 12 est une belle trouvaille.

PHOTO FOURNIE PAR IROBOT Le tout nouveau Roomba Combo j5+ se révèle le plus fiable côté logiciel, mais sa fonction vadrouille laisse nettement à désirer.

Aspirateurs robots

Les qualités et défauts des aspirateurs robots se dévoilent souvent à long terme. Après un an d’utilisation, le Tapo RV30 Plus aspire et passe la vadrouille aussi bien, on peut suivre sa progression en direct, mais il a une fâcheuse manie : il est bloqué une fois sur quatre par divers obstacles, une patte de chaise berçante, un rebord qu’il n’arrive pas à retraverser, un grand tapis à l’entrée. Notre Roomba i7+ présenté en 2019 fonctionne toujours, il hérite même des mises à jour d’iRobot, mais il est capricieux et doit parfois être réinitialisé. Notre Shark IQ RV1000s installé en 2021 est mort après être passé dans des excréments de chien. Et notre tout récent Roomba Combo j5+ est le plus fiable côté logiciel, mais sa fonction vadrouille laisse nettement à désirer.

CAPTURE D’ÉCRAN La réponse de Gemini à une question sur les entreprises profitant du crédit d’impôt pour la production de titres multimédias était nettement plus complète.

IA génératives

Un mois s’est écoulé depuis la publication de notre comparaison entre Gemini et GPT-4, par l’entremise de la plateforme Copilot de Microsoft. Nous avions alors conclu à un match nul. Des dizaines d’heures plus tard, c’est Gemini que nous avons choisi. En programmation Python, il s’est avéré plus fiable, plus clair et a en plus la gentillesse de nous livrer le code complet modifié. En culture générale et en actualités, nous avons généralement trouvé ses explications plus complètes et la présentation, plus attirante. C’est après une question sur la liste des entreprises profitant du crédit d’impôt pour la production de titres multimédias, à laquelle ChatGPT-4 a répondu de façon très évasive, que nous avons annulé notre abonnement payant à Copilot Pro.

PHOTO FOURNIE PAR GOOGLE Après une vingtaine de haut-parleurs intelligents testés, ce sont ceux de Google, comme ce Nest Hub, qui s’avèrent les plus compatibles et les plus pratiques au quotidien.

Haut-parleurs intelligents

Nous avons testé une vingtaine de haut-parleurs intelligents depuis 2017 et confirmé un premier constat : pour l’amateur de domotique, le HomePod d’Apple n’est pas recommandable. Les Echo d’Amazon font très bien à ce chapitre, mais ce sont les Google Home – devenus Google Nest – qui l’emportent pour nos deux utilisations les plus populaires. Avec Spotify, les haut-parleurs Google apparaissent automatiquement dans la liste des appareils offerts, alors que les Echo sont compliqués. En passant, plus personne n’utilise la commande vocale pour la musique, trop erratique, préférant choisir sur son téléphone puis diffuser sur le haut-parleur. Deuxième bon point : la liste d’épicerie gérée par Google, que les membres de la famille peuvent mettre à jour et qui s’affiche dans tous les téléphones.