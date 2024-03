Samsung relance son modèle de disque dur SSD à prix abordable, avec le 990 EVO pouvant atteindre, nous promet-on, une vitesse de 5000 Mo/s. Ce qui n’est pas tout à fait vrai, mais il s’agit tout de même d’un excellent rapport qualité-prix.

On aime

Le SSD 990 EVO de Samsung, mis en marché au Canada ce mois-ci, est ce qu’on appelle un SSD « sans DRAM ». Il s’agit en général de disques durs meilleur marché puisqu’ils ne comportent pas de mémoire vive interne, ce qui les rend moins performants, en théorie. Considérés moins rapides, ils seraient également moins efficaces en multitâches puisqu’ils doivent utiliser la mémoire vive de l’ordinateur. Samsung tente de battre en brèche cette réputation depuis 2019, d’abord avec son SSD 970 EVO puis en 2021 avec le SSD 980.

Nous voici donc avec la nouvelle mouture de ce concept sans DRAM, le SSD 990 EVO, que nous avons pu tester pendant près de deux mois. Premier constat de base : il n’a jamais flanché, ce qui est la moindre des choses mais nous rassure un peu sur cette architecture. Les experts estiment que leur durée de vie est moindre. Nous ne l’avons pas encore constaté avec notre SSD 980 de Samsung installé en 2021, ce qui est normal, la durée de vie de ces périphériques étant en moyenne de sept ans.

Quant à la vitesse, faisons appel à un arbitre indépendant, le logiciel CrystalDiskMark. Il obtient en faisant la moyenne de trois tests une vitesse de 3495 Mo/s en lecture, 2884 en écriture. Ce ne sont pas tout à fait les 5000 Mo/s en lecture et 4200 Mo/s en écriture promis Samsung dans son communiqué. Il dépasse en fait de peu son prédécesseur, le SSD 980, ce qui montre une faible évolution du modèle. Mais soyons juste, il offre une vitesse plus que satisfaisante, dans la moyenne supérieure des modèles moyens de gamme. Et on est bien sûr dans un autre univers par rapport aux bons vieux disques HDD mécaniques, qui peinaient à obtenir 500 Mo/s, mais très loin des modèles hauts de gamme, comme le Crucial T705 (535 $) qui atteint les 14 500 Mo/s.

Quant au multitâche, ce SSD de Samsung remplaçait un autre disque qui, lui, avait un DRAM. Nous n’avons relevé aucune différence à la capacité de notre ordinateur à gérer jeux, vidéos et plusieurs logiciels simultanément. Évidemment, la puissance du processeur et la mémoire vive de l’ordinateur lui-même sont cruciales ici, au même titre que le disque dur. Notons en passant que le SSD 990 EVO est une petite plaquette, de type NVMe M.2, et que notre ordinateur, un MSI Pulse GL66, offre deux ports internes de ce type. Le transfert a été d’une facilité déconcertante, avec le logiciel Macrium Reflect Free.

On aime moins

Le saut de prix nous semble très élevé entre le modèle 1 To, à 169,99 $, et le 2 To à 279,99 $.

On achète ?

Il s’agit d’un choix intéressant pour l’utilisateur moyen qui veut augmenter la mémoire de stockage de son ordinateur avec un SSD NVMe plutôt performant, sans être ruineux comme les meilleurs modèles de Seagate ou la gamme Pro de Samsung. Ceux-ci sont évidemment nettement plus performants, offrent des dissipateurs thermiques qui les rendent compatibles avec les consoles mais sont bien plus coûteux. Ceci dit, on trouve sur le marché des disques SSD NVMe offrant encore de meilleurs rapports qualité-prix, notamment manufacturés par WD et Corsair. Mais ce ne sont pas des Samsung.