Après une première mouture plutôt ratée, la montre OnePlus Watch 2 se reprend avec une interface bien conçue, l’essentiel des fonctions pour un appareil du genre et plus de quatre jours d’autonomie. Mais elle manque singulièrement de personnalité, n’offre pas les petits extras de ses rivaux et son moniteur de fréquence cardiaque est inconstant.

On aime

Après s’être essayée en 2022 avec un premier modèle de montre équipée d’un système d’exploitation maison, OnePlus a sagement rejoint les rangs de Google en utilisant Wear OS pour sa OnePlus Watch 2. Résultat : une compatibilité totale avec toutes les applications tierces comme Spotify, WhatsApp, Google Maps et Wallet, Outlook et Flo (pour le cycle menstruel), une sélection de cadrans gratuits gargantuesque et une bonne stabilité logicielle.

Le prix à payer : une exclusivité avec les appareils Android. Propriétaires d’iPhone, vous n’êtes pas concernés ici, il n’y a pas d’application OHealth-c’est le nom du tableau de bord maison de OnePlus-pour iOS.

La OnePlus Watch 2 est une montre toute ronde, dans un châssis d’acier inoxydable qui lui donne un aspect robuste, presque militaire. Et elle est de fait certifiée à la norme militaire américaine MIL-STD-810H et son indice de résistance à l’eau IP68 garantit sa survie à une plongée dans l’eau à une profondeur de 1,5 mètre pendant 30 minutes. Compatible pour la douche, une baignade et évidemment la pluie, mais pas une montre de plongée.

L’écran tactile couleur AMOLED de 46 mm – c’est la seule taille offerte – est lumineux avec un maximum de 600 nits, ce qui assure une bonne visibilité à l’extérieur en plein soleil. On n’a pas trop à s’inquiéter de l’autonomie de sa pile, en tout cas moins qu’avec les appareils rivaux d’Apple et de Samsung : la OnePlus Watch 2 nous a donné en trois semaines de test plus de quatre jours consécutifs avant de devoir être rechargée, malgré beaucoup de pitonnage et quelques activités sportives.

Puisqu’on y est, parlons de ses capacités comme coach. La montre a deux boutons, un rond qui permet la sélection de toutes les applications et la navigation dans les menus, et un oblongue tout en bas à droite dédié aux activités sportives. C’est ici qu’on peut choisir parmi une centaine de sports. La montre peut même se passer de son téléphone puisqu’elle est bardée de capteurs et d’un GPS qui lui permettent de calculer les distances, la foulée, la fréquence cardiaque, l’équilibre au sol et la VO2 Max.

En jogging, en vélo ou en marche, nos trois activités testées, nous avons eu des lectures fiables, à l’exception de la fréquence cardiaque qui avait parfois tendance à errer et à nous donner des statistiques beaucoup trop élevées. 175 battements minute pour un début de jogging pépère, c’est impossible. Pour l’allure de la course, la OnePlus Watch 2 nous a même semblé plus précise et réactive que notre Apple Watch Series 9.

Chaque sport a sa disposition par défaut des statistiques, généralement satisfaisante et qu’on peut théoriquement modifier à notre guise. Nous y sommes parvenu, mais avec beaucoup de tâtonnage. Le nouvel affichage était bien sélectionné dans l’appli OHealth, mais prenait plusieurs heures, voire une journée pour se rendre à la montre.

La méthode la plus efficace, avons-nous découvert, était de créer un profil de statistiques personnalisé qui s’affichait immédiatement sur la montre.

Il serait fastidieux de faire la liste de tout ce que cette montre sait faire. Voici une sélection des fonctions qui nous semblent attirantes : on peut payer à la caisse avec Google Wallet, lancer un minuteur plutôt facilement, répondre au téléphone sur la montre, convoquer l’Assistant Google, contrôler la musique, répondre à des textos par des émojis, du texte tapé ou en dictant, lire les courriels sur Outlook, jeter un coup d’œil à la météo et, bien sûr, suivre le nombre de pas dans la journée. On peut établir son niveau d’oxygène sanguin, une fonction devenue populaire mais dont l’utilité est encore à prouver. Une application intégrée permet par ailleurs d’évaluer son stress et, si vous portez la montre en dormant, de faire un bilan de la qualité et la durée de votre sommeil.

On aime moins

Les menus sont très sobres, trop sans doute, faisant en sorte que la OnePlus Watch 2 manque un peu de charme. Et si les cadrans sont nombreux, peu sont configurables de façon satisfaisante. Heureusement, on dispose de notre cadran préféré en plusieurs variantes, le multimodulaire, qui permet d’afficher en vedette une dizaine d’informations.

L’autonomie de quatre jours comporte une petite astuce : la montre se met en dormance quand on la retire. Il faut donc attendre qu’elle ait redémarré, pendant une quinzaine de secondes, pour pouvoir l’utiliser.

À 46 mm et avec son châssis, la OnePlus Watch 2 est costaude et ne plaira pas à ceux qui veulent un peu plus de finesse au poignet. Et on n’offre qu’une seule taille, avec deux variantes de couleur acier ou noir.

On l’a mentionné, la lecture de la fréquence cardiaque nous a semblé parfois erratique. Ajoutons que cette montre n’est pas dotée de la détection de chutes, qu’on n’offre que deux années de mises à jour,

On achète ?

Pour le propriétaire de téléphone Android, il s’agit d’une montre polyvalente, globalement fiable à un prix raisonnable. Il lui manque le « oumph » qui fait tourner les têtes et la petite touche distinctive pour en faire une vedette, mais l’essentiel est déjà en place.