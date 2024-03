Quelques bits de l’actualité numérique

Quels appareils Airbnb a-t-il totalement interdits au début de mars ?

Les caméras de surveillance, même désactivées, ne sont plus permises nulle part à l’intérieur des résidences louées. Auparavant, ces appareils étaient permis dans les « aires communes ». Les caméras extérieures, elles, doivent être clairement indiquées.

Unknown 9 se dévoile

IMAGE FOURNIE PAR REFLECTOR ENTERTAINMENT Le studio montréalais Reflector a enfin présenté les premières images de son jeu Unknown 9 : Awakening.

Huit ans après sa fondation, après être passé en 2020 des mains de Guy Laliberté au créateur japonais de Pac-Man, le studio montréalais Reflector a enfin présenté les premières images de son jeu Unknown 9 : Awakening. La facture graphique est magnifique. On y alterne entre les approches furtives et les combats aux allures magiques. Le jeu, qui sortira à l’été 2024, « sert de porte d’entrée à un univers narratif plus vaste », comprenant notamment des bandes dessinées, trois romans et une émission balado.

Abonnements persistants

IMAGE FOURNIE PAR HARDBACON Selon un sondage en ligne mené par Hardbacon en février dernier, 73 % des Canadiens admettent avoir oublié de se désabonner d’un service après la période d’essai gratuit.

Qui ne s’est pas fait avoir par un essai gratuit oublié, et qui se transforme après une semaine ou un mois en un abonnement payant ? Selon un sondage en ligne mené par Hardbacon en février dernier, 73 % des Canadiens admettent avoir oublié de se désabonner d’un service après la période d’essai gratuit. Donnée étonnante, les répondants croyaient avoir quatre abonnements récurrents... alors qu’ils en ont huit en moyenne après des questions plus précises.

Sélectionnés et dangereux

PHOTO MELINDA SUE GORDON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le grand gagnant de la soirée des Oscars, Oppenheimer, est également le film le plus dangereux pour les téléchargements illégaux proposés sur X, avec 6 liens comportant au total 19 menaces.

Comme c’est devenu la tradition, le fournisseur de réseaux privés virtuels NordVPN a analysé à l’aide de VirusTotal les liens de téléchargements illégaux proposés sur X pour des films sélectionnés aux Oscars. Le grand gagnant de la soirée, Oppenheimer, est également le plus dangereux, avec 6 liens comportant au total 19 menaces. On a notamment débusqué quatre logiciels malveillants (malwares), catégorie dans laquelle on place les virus et autres rançongiciels. Poor Things et Past Lives se partagent la deuxième position de ce podium douteux, avec 15 menaces.

Coach de vie privée

PHOTO LIONEL BONAVENTURE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Les six guides mis en ligne par Resolock expliquent notamment en détail comment contrôler les paramètres de confidentialité sur des réseaux sociaux comme Instagram et Facebook.

Sécuriser son compte sur les réseaux sociaux, naviguer dans les paramètres de confidentialité ou savoir comment réagir à un piratage sont des mystères pour bien des utilisateurs. Difficile de faire plus complet que les six guides, pour autant de réseaux sociaux, mis en ligne à la fin de février par Julien Teste-Harnois, président et fondateur de Resolock. On y apprend notamment, captures d’écran à l’appui, à empêcher que n’importe qui publie sur votre profil Facebook, à contrôler ceux qui vous identifieraient sur une photo sur X et à réduire au maximum le risque de vous faire pirater sur TikTok.

